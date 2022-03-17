https://arabic.sputniknews.com/20220317/سلوفاكيا-مستعدة-لنقل-منظومة-إس-300-الوحيدة-إلى-أوكرانيا-في-حال-توفير-البديل-1060019087.html

سلوفاكيا مستعدة لنقل منظومة "إس-300" الوحيدة إلى أوكرانيا في حال توفير البديل

سلوفاكيا مستعدة لنقل منظومة "إس-300" الوحيدة إلى أوكرانيا في حال توفير البديل

قال زير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناجي، اليوم الخميس، إن منظومة "إس-300" المضادة للطائرات الوحيدة المتواجدة مع الجيش السلوفاكي لا يمكن نقلها إلى أوكرانيا إلا... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T11:56+0000

2022-03-17T11:56+0000

2022-03-17T11:56+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

سلوفاكيا

إس-300

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وأضاف ناجي: "نحن نسعى جميعا لمساعدة أوكرانيا بقدر ما نستطيع، لكنني وزير دفاع سلوفاكيا. يجب أن أفكر أولاً وقبل كل شيء في أن المصالح الدفاعية للجمهورية متكاملة".وتابع وزير الدفاع: "سلوفاكيا لديها نسخة واحدة فقط منظومة "إس-300".. ولا بديل لها، كما لا يوجد اتفاق على مقاتلات "ميغ-29".ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سلوفاكيا، ومن المفترض أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية للمفاوضات هو نقل منظومة "إس-300" إلى أوكرانيا والاستبدال المقابل للجيش السلوفاكي.وذكرت وسائل الإعلام، أمس الأربعاء، أن سلوفاكيا اتفقت بالفعل من قبل على نقل نظام الدفاع الجوي "إس-300" إلى أوكرانيا بشرط استبداله الفوري بالمعدات المناسبة لجيشها.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، فيما تم تقديم المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

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العالم, سلوفاكيا, إس-300