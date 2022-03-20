https://arabic.sputniknews.com/20220320/أرامكو-لا-يوجد-تأثير-على-الإمدادات-بعد-هجمات-الحوثيين-1060124642.html

"أرامكو": لا يوجد تأثير على الإمدادات بعد هجمات الحوثيين

"أرامكو": لا يوجد تأثير على الإمدادات بعد هجمات الحوثيين

أكدت شركة "أرامكو" السعودية أن أعمال الإمدادات من خلالها لم تتأثر بما شنته جماعة "أنصار الله" من هجمات مؤخرا على بعض المواقع. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T09:30+0000

2022-03-20T09:30+0000

2022-03-20T09:30+0000

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وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين ناصر، اليوم الأحد: "كان هناك عدد من الهجمات في الصباح الباكر على منشآتنا، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو وفيات، ولا تأثير على إمداد الشركة داخل مرافقها".وكانت "أنصار الله" قد أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت طاقة وتحلية مياه سعودية.وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الهجمات في وقت متأخر من يوم السبت وصباح الأحد وأنقاض المقذوفات المعترضة تسببت في أضرار مادية لكن لم تسفر عن سقوط قتلى.من جهته، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على منشآت أرامكو في العاصمة الرياض وينبع ومناطق أخرى، لافتا إلى أن ذلك أعقب هجمات على "أهداف حيوية" في مناطق سعودية أخرى.وقال التحالف إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجماعة أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع أرامكو في جيزان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.ونشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع فيديو لما بدا أنه حطام مقذوف وسيارات ومبان متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أطاحت بالحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، مما دفع التحالف للتدخل بعد أشهر، وهو ما تسبب في مقتل الآلاف بحسب المنظامت الدولية، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, التحالف