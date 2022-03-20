https://arabic.sputniknews.com/20220320/أرامكو-لا-يوجد-تأثير-على-الإمدادات-بعد-هجمات-الحوثيين-1060124642.html
"أرامكو": لا يوجد تأثير على الإمدادات بعد هجمات الحوثيين
"أرامكو": لا يوجد تأثير على الإمدادات بعد هجمات الحوثيين
أكدت شركة "أرامكو" السعودية أن أعمال الإمدادات من خلالها لم تتأثر بما شنته جماعة "أنصار الله" من هجمات مؤخرا على بعض المواقع. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:30+0000
2022-03-20T09:30+0000
2022-03-20T09:30+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
التحالف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/61/1043746134_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_13f81b543f57371fdbab81b89ed772ef.jpg
وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين ناصر، اليوم الأحد: "كان هناك عدد من الهجمات في الصباح الباكر على منشآتنا، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو وفيات، ولا تأثير على إمداد الشركة داخل مرافقها".وكانت "أنصار الله" قد أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت طاقة وتحلية مياه سعودية.وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الهجمات في وقت متأخر من يوم السبت وصباح الأحد وأنقاض المقذوفات المعترضة تسببت في أضرار مادية لكن لم تسفر عن سقوط قتلى.من جهته، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على منشآت أرامكو في العاصمة الرياض وينبع ومناطق أخرى، لافتا إلى أن ذلك أعقب هجمات على "أهداف حيوية" في مناطق سعودية أخرى.وقال التحالف إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجماعة أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع أرامكو في جيزان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.ونشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع فيديو لما بدا أنه حطام مقذوف وسيارات ومبان متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أطاحت بالحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، مما دفع التحالف للتدخل بعد أشهر، وهو ما تسبب في مقتل الآلاف بحسب المنظامت الدولية، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/61/1043746134_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_21a47cbfced885b608aeae5d34d82b4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, التحالف
"أرامكو": لا يوجد تأثير على الإمدادات بعد هجمات الحوثيين
تابعنا عبر
أكدت شركة "أرامكو" السعودية أن أعمال الإمدادات من خلالها لم تتأثر بما شنته جماعة "أنصار الله" من هجمات مؤخرا على بعض المواقع.
وحسب تصريحات لـ"رويترز"، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين ناصر، اليوم الأحد: "كان هناك عدد من الهجمات في الصباح الباكر على منشآتنا، ولحسن الحظ لم تقع إصابات أو وفيات
، ولا تأثير على إمداد الشركة داخل مرافقها".
وكانت "أنصار الله" قد أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت طاقة وتحلية مياه سعودية.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن الهجمات في وقت متأخر من يوم السبت وصباح الأحد وأنقاض المقذوفات المعترضة تسببت في أضرار مادية لكن لم تسفر عن سقوط قتلى.
وقالت إن الضربات استهدفت محطة لتحلية المياه في الشقيق ومحطة توزيع أرامكو في جيزان، ومحطة كهرباء في ظهران الجنوب ومنشأة غاز في خميس مشيط ومحطة أرامكو للغاز الطبيعي المسال في ينبع.
من جهته، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" إنهم أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على منشآت أرامكو في العاصمة الرياض وينبع ومناطق أخرى، لافتا إلى أن ذلك أعقب هجمات على "أهداف حيوية" في مناطق سعودية أخرى.
وقال التحالف إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الجماعة أطلقت صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة تحلية المياه ومركز توزيع أرامكو في جيزان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وتسع طائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي: "تسببت هذه الهجمات العدائية والحطام الناتج عن عمليات الاعتراض في بعض الأضرار المادية بالمنشآت والسيارات والمنازل المدنية، ولم تقع خسائر في الأرواح حتى الآن".
ونشرت وسائل إعلام حكومية صورا ومقاطع فيديو لما بدا أنه حطام مقذوف وسيارات ومبان متضررة ورجال إطفاء يخمدون النيران.
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" كانت قد أطاحت بالحكومة اليمنية من العاصمة صنعاء
أواخر عام 2014، مما دفع التحالف للتدخل بعد أشهر، وهو ما تسبب في مقتل الآلاف بحسب المنظامت الدولية، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.