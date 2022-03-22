https://arabic.sputniknews.com/20220322/مسؤول-عسكري-أمريكي-لا-توجد-أي-مؤشرات-على-هجوم-روسي-وشيك-بالأسلحة-الكيميائية--1060315780.html
مسؤول عسكري أمريكي: لا توجد أي مؤشرات على هجوم روسي وشيك بالأسلحة الكيميائية
مسؤول عسكري أمريكي: لا توجد أي مؤشرات على هجوم روسي وشيك بالأسلحة الكيميائية
أكد مسؤول عسكري أمريكي عدم وجود مؤشرات على هجوم وشيك بالأسلحة الكيميائية الروسية سواء داخل أوكرانيا أو على الولايات المتحدة الأمريكية. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T16:35+0000
2022-03-22T16:35+0000
2022-03-22T16:35+0000
روسيا
أسلحة كيماوية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إنه برغم تشاركه التخوفات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنه لا توجد مؤشرات على ذلك.وقال: "في الحقيقة... الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي مؤشرات ملموسة على هجوم روسي وشيك بأسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا"، مشددا على أن بلاده "تراقب المعلومات الاستخباراتية عن كثب".لكن المسؤول الأمريكي، علق على حديث بايدن مؤكدا أنه "لا يوجد مؤشر على أن هناك شيئًا وشيكًا في هذا الصدد في الوقت الحالي".وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية استخدام روسيا أسلحة كيميائية وبيولوجية "خبيثة"، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن بلاده لا تمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-بايدن-بشأن-استخدام-الأسلحة-البيولوجية-والكيماوية-في-أوكرانيا-1060293086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أسلحة كيماوية, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول عسكري أمريكي: لا توجد أي مؤشرات على هجوم روسي وشيك بالأسلحة الكيميائية
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أكد مسؤول عسكري أمريكي عدم وجود مؤشرات على هجوم وشيك بالأسلحة الكيميائية الروسية سواء داخل أوكرانيا أو على الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إنه برغم تشاركه التخوفات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أنه لا توجد مؤشرات على ذلك.
وقال: "في الحقيقة... الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي مؤشرات ملموسة على هجوم روسي وشيك بأسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا"، مشددا على أن بلاده "تراقب المعلومات الاستخباراتية عن كثب".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال أمس الاثنين إن "اتهامات روسيا بأن كييف تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية توضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفكر في استخدامها بنفسه في الحرب ضد أوكرانيا".
لكن المسؤول الأمريكي، علق على حديث بايدن مؤكدا أنه "لا يوجد مؤشر على أن هناك شيئًا وشيكًا في هذا الصدد في الوقت الحالي".
وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن
بشأن إمكانية استخدام روسيا أسلحة كيميائية وبيولوجية "خبيثة"، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن بلاده لا تمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية كما يدّعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة.
وأضاف ريابكوف، قائلا: "لا نملك، وما يقوله الأمريكيون هي تلميحات خبيثة نسمعها طوال الوقت، نحن نقدم إجابات شاملة لهم منذ فترة طويلة"، مشددا على أن "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة ليست معتادة على الاستماع إلى أي شخص سوى نفسها".
وقدمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، تقريرا يبيّن إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار لتمويل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.