https://arabic.sputniknews.com/20220323/لافروف-يصف-تجميد-أصول-البنك-المركزي-الروسي-لدى-الغرب-بـ-السرقة-1060338581.html
لافروف يصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بـ "السرقة"
لافروف يصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بـ "السرقة"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تجميد أصول البنك المركزي لروسيا لدى الغرب بأنه "سرقة". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:12+0000
2022-03-23T10:12+0000
2022-03-23T10:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_1c91d38671f371bf24832abbc7fc45f4.jpg
وقال لافروف، خلال لقائه بطلبة ومدرسي معهد العلاقات الدولية "مغيمو": "يعتبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بمثابة سرقة.وأشار لافروف إلى أن "روسيا لن تعتمد على الغرب في المستقبل، لكنها مستعدة للتعاون المتكافئ. بشرط أن يكون هذا التعاون قائما على المساواة، ويصب في مصحلة الأطراف المتعاونة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/لافروف-إرسال-الناتو-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-سيكون-صداما-مباشرا-مع-القوات-الروسية--1060334544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971944_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_7755b149d5e1085ba75ed3ac5cb1f8f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف يصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بـ "السرقة"
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تجميد أصول البنك المركزي لروسيا لدى الغرب بأنه "سرقة".
وقال لافروف، خلال لقائه بطلبة ومدرسي معهد العلاقات الدولية "مغيمو": "يعتبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي
لدى الغرب بمثابة سرقة.
وأشار لافروف إلى أن "روسيا لن تعتمد على الغرب في المستقبل، لكنها مستعدة للتعاون المتكافئ. بشرط أن يكون هذا التعاون قائما على المساواة، ويصب في مصحلة الأطراف المتعاونة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.