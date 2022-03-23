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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/لافروف-يصف-تجميد-أصول-البنك-المركزي-الروسي-لدى-الغرب-بـ-السرقة-1060338581.html
لافروف يصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بـ "السرقة"
لافروف يصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بـ "السرقة"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تجميد أصول البنك المركزي لروسيا لدى الغرب بأنه "سرقة". 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T10:12+0000
2022-03-23T10:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف، خلال لقائه بطلبة ومدرسي معهد العلاقات الدولية "مغيمو": "يعتبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بمثابة سرقة.وأشار لافروف إلى أن "روسيا لن تعتمد على الغرب في المستقبل، لكنها مستعدة للتعاون المتكافئ. بشرط أن يكون هذا التعاون قائما على المساواة، ويصب في مصحلة الأطراف المتعاونة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/لافروف-إرسال-الناتو-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-سيكون-صداما-مباشرا-مع-القوات-الروسية--1060334544.html
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف يصف تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بـ "السرقة"

10:12 GMT 23.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Sputnik . POOL
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تجميد أصول البنك المركزي لروسيا لدى الغرب بأنه "سرقة".
وقال لافروف، خلال لقائه بطلبة ومدرسي معهد العلاقات الدولية "مغيمو": "يعتبر تجميد أصول البنك المركزي الروسي لدى الغرب بمثابة سرقة.
وأشار لافروف إلى أن "روسيا لن تعتمد على الغرب في المستقبل، لكنها مستعدة للتعاون المتكافئ. بشرط أن يكون هذا التعاون قائما على المساواة، ويصب في مصحلة الأطراف المتعاونة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
لافروف: إرسال الناتو قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا سيكون صداما مباشرا مع القوات الروسية
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