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https://arabic.sputniknews.com/20220324/الأرصاد-المصرية-الموجة-الباردة-مستمرة-وتحذر-من-أمطار-رعدية-ورياح-1060396177.html
الأرصاد المصرية: الموجة الباردة مستمرة... وتحذر من أمطار رعدية ورياح
الأرصاد المصرية: الموجة الباردة مستمرة... وتحذر من أمطار رعدية ورياح
حذر خبراء الأرصاد الجوية المصرية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعوا تعرض عدة محافظات لأمطار رعدية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:49+0000
2022-03-24T13:49+0000
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وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الخميس، إن العديد من مناطق البلاد تشهد استمرار في تكاثر أنواع مختلفة من السحب الركامية الممطرة خاصة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.ولفتت الهيئة إلى أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبه سقوط أمطار يمكن أن تكون رعدية في بعض المناطق.وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تقل كلما اتجهنا جنوبا ويشمل ذلك مدن القناة ومناطق القاهرة الكبرى.وحذر خبراء الأرصاد من نشاط للرياح على جميع الأنحاء في مصر، حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال خاصة في المناطق المكشوفة.ولفتت هيئة الأرصاد المصرية إلى استمرار تعرض البلاد للأجواء الباردة في أغلب الأنحاء، باستثناء جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-كتلة-هوائية-شديدة-البرودة-قادمة-من-أوروبا-1060335788.html
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منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية: الموجة الباردة مستمرة... وتحذر من أمطار رعدية ورياح

13:49 GMT 24.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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حذر خبراء الأرصاد الجوية المصرية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعوا تعرض عدة محافظات لأمطار رعدية.
وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الخميس، إن العديد من مناطق البلاد تشهد استمرار في تكاثر أنواع مختلفة من السحب الركامية الممطرة خاصة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.
ولفتت الهيئة إلى أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبه سقوط أمطار يمكن أن تكون رعدية في بعض المناطق.
وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تقل كلما اتجهنا جنوبا ويشمل ذلك مدن القناة ومناطق القاهرة الكبرى.
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
الأرصاد المصرية تحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا
أمس, 09:14 GMT
وحذر خبراء الأرصاد من نشاط للرياح على جميع الأنحاء في مصر، حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال خاصة في المناطق المكشوفة.
ولفتت هيئة الأرصاد المصرية إلى استمرار تعرض البلاد للأجواء الباردة في أغلب الأنحاء، باستثناء جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
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