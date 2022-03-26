https://arabic.sputniknews.com/20220326/أمريكا-تعتزم-تقديم-مشروع-قرار-جديد-لتعزيز-العقوبات-ضد-كوريا-الشمالية-1060474045.html

أمريكا تعتزم تقديم مشروع قرار جديد لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية

أمريكا تعتزم تقديم مشروع قرار جديد لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستهدف تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T08:03+0000

2022-03-26T08:03+0000

2022-03-26T08:03+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا اشمالية

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وحسب تصريحات لرئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أكدت أن بلادها ستقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل تعزيز العقوبات ضد بيونغ يانغ، حسب وكالة يونهاب الكورية.وقالت ليندا خلال كلمتها في اجتماع لمجلس الأمن مساء الجمعة: "بسبب الاستفزازات الشمالية المتزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتحديث وتعزيز نظام العقوبات".ورفضت الدبلوماسية الأمريكية الدعوات إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، قائلة: "لماذا يكافئ مجلس الأمن السلوك السيئ؟".وقالت: "لذلك هذا ليس الوقت المناسب لإنهاء العقوبات، حان الوقت الآن لتطبيقها"، داعية جميع الدول الأعضاء إلى "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".يشار إلى أن هذا الاجتماع لمجلس الامن يعد الاجتماع العلني الأول من نوعه للمجلس بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017، والذي تم عقده بناء على طلب من الولايات المتحدة وخمسة أعضاء آخرين.

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