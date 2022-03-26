https://arabic.sputniknews.com/20220326/أمريكا-تعتزم-تقديم-مشروع-قرار-جديد-لتعزيز-العقوبات-ضد-كوريا-الشمالية-1060474045.html
أمريكا تعتزم تقديم مشروع قرار جديد لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية
أمريكا تعتزم تقديم مشروع قرار جديد لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستهدف تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T08:03+0000
2022-03-26T08:03+0000
2022-03-26T08:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا اشمالية
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وحسب تصريحات لرئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أكدت أن بلادها ستقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل تعزيز العقوبات ضد بيونغ يانغ، حسب وكالة يونهاب الكورية.وقالت ليندا خلال كلمتها في اجتماع لمجلس الأمن مساء الجمعة: "بسبب الاستفزازات الشمالية المتزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتحديث وتعزيز نظام العقوبات".ورفضت الدبلوماسية الأمريكية الدعوات إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، قائلة: "لماذا يكافئ مجلس الأمن السلوك السيئ؟".وقالت: "لذلك هذا ليس الوقت المناسب لإنهاء العقوبات، حان الوقت الآن لتطبيقها"، داعية جميع الدول الأعضاء إلى "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".يشار إلى أن هذا الاجتماع لمجلس الامن يعد الاجتماع العلني الأول من نوعه للمجلس بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017، والذي تم عقده بناء على طلب من الولايات المتحدة وخمسة أعضاء آخرين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا اشمالية
أمريكا تعتزم تقديم مشروع قرار جديد لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستهدف تعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.
وحسب تصريحات لرئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أكدت أن بلادها ستقدم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل تعزيز العقوبات ضد بيونغ يانغ، حسب وكالة يونهاب
الكورية.
وقالت ليندا خلال كلمتها في اجتماع لمجلس الأمن مساء الجمعة: "بسبب الاستفزازات الشمالية
المتزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتحديث وتعزيز نظام العقوبات".
ومع ذلك أكدت رئيسة البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن بلادها تبقى "منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية، لكنها لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حتى تعود بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار".
ورفضت الدبلوماسية الأمريكية الدعوات إلى تخفيف العقوبات
عن كوريا الشمالية، قائلة: "لماذا يكافئ مجلس الأمن السلوك السيئ؟".
وقالت: "لذلك هذا ليس الوقت المناسب لإنهاء العقوبات، حان الوقت الآن لتطبيقها"، داعية جميع الدول الأعضاء إلى "التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".
وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الخميس الماضي، وقبله كانت قد أطلقت 11 صاروخا منها صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، إضافة إلى صاروخ باليستي متوسط المدى.
يشار إلى أن هذا الاجتماع لمجلس الامن يعد الاجتماع العلني الأول من نوعه للمجلس بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017، والذي تم عقده بناء على طلب من الولايات المتحدة وخمسة أعضاء آخرين.