عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تهنئ-المنتخب-المصري-بعد-الفوز-على-السنغال-1060494006.html
السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المنتخب المصري بعد الفوز على السنغال
السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المنتخب المصري بعد الفوز على السنغال
وجهت السفارة الروسية في القاهرة رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب السنغالي، أمس الجمعة، بهدف نظيف. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:48+0000
2022-03-26T14:49+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058780393_0:0:2301:1295_1920x0_80_0_0_decb4f31dc10f3df3bd895795f1f3709.jpg
وفاز المنتخب المصري (1 - 0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، بالدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة للنجم المصري محمد صلاح، وعلقت: "مبروك لمنتخب كرة القدم المصري بمناسبة الفوز على السنغال".وتابعت: "أظهر اللاعبون لعبة جميلة... نتمنى للمصريين التوفيق في المباريات القادمة".يذكر أن هدف المنتخب المصري أحرزه في مرمى فريقه بالخطأ اللاعب السنغالي ساليو سيس في الدقيقة 4 بعد تسديدة من النجم المصري محمد صلاح.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة السنغالية داكار، يوم الثلاثاء المقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058780393_94:0:2205:1583_1920x0_80_0_0_b3b17110916ccd0397d6bce2d68d1b83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المنتخب المصري بعد الفوز على السنغال

14:48 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALOمحمد صلاح
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
وجهت السفارة الروسية في القاهرة رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب السنغالي، أمس الجمعة، بهدف نظيف.
وفاز المنتخب المصري (1 - 0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، بالدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة للنجم المصري محمد صلاح، وعلقت: "مبروك لمنتخب كرة القدم المصري بمناسبة الفوز على السنغال".
وتابعت: "أظهر اللاعبون لعبة جميلة... نتمنى للمصريين التوفيق في المباريات القادمة".
يذكر أن هدف المنتخب المصري أحرزه في مرمى فريقه بالخطأ اللاعب السنغالي ساليو سيس في الدقيقة 4 بعد تسديدة من النجم المصري محمد صلاح.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة السنغالية داكار، يوم الثلاثاء المقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала