https://arabic.sputniknews.com/20220326/السفارة-الروسية-في-القاهرة-تهنئ-المنتخب-المصري-بعد-الفوز-على-السنغال-1060494006.html
السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المنتخب المصري بعد الفوز على السنغال
السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المنتخب المصري بعد الفوز على السنغال
وجهت السفارة الروسية في القاهرة رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب السنغالي، أمس الجمعة، بهدف نظيف. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:48+0000
2022-03-26T14:48+0000
2022-03-26T14:49+0000
رياضة
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وفاز المنتخب المصري (1 - 0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، بالدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة للنجم المصري محمد صلاح، وعلقت: "مبروك لمنتخب كرة القدم المصري بمناسبة الفوز على السنغال".وتابعت: "أظهر اللاعبون لعبة جميلة... نتمنى للمصريين التوفيق في المباريات القادمة".يذكر أن هدف المنتخب المصري أحرزه في مرمى فريقه بالخطأ اللاعب السنغالي ساليو سيس في الدقيقة 4 بعد تسديدة من النجم المصري محمد صلاح.ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العاصمة السنغالية داكار، يوم الثلاثاء المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
السفارة الروسية في القاهرة تهنئ المنتخب المصري بعد الفوز على السنغال
14:48 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 26.03.2022)
وجهت السفارة الروسية في القاهرة رسالة تهنئة إلى منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب السنغالي، أمس الجمعة، بهدف نظيف.
وفاز المنتخب المصري (1 - 0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، بالدور الفاصل لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
ونشرت السفارة الروسية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورة للنجم المصري محمد صلاح، وعلقت: "مبروك لمنتخب كرة القدم
المصري بمناسبة الفوز على السنغال".
وتابعت: "أظهر اللاعبون لعبة جميلة... نتمنى للمصريين التوفيق في المباريات القادمة".
يذكر أن هدف المنتخب المصري
أحرزه في مرمى فريقه بالخطأ اللاعب السنغالي ساليو سيس في الدقيقة 4 بعد تسديدة من النجم المصري محمد صلاح.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب
في العاصمة السنغالية داكار، يوم الثلاثاء المقبل.