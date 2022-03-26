تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
00:07 GMT 27.03.2022
زيلينسكي يطالب " الناتو" مجددا بتزويد بلاده بالدبابات والطائرات
23:34 GMT 26.03.2022
سفير روسيا في وارسو: بولندا لم تتخل عن فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة للناتو إلى أوكرانيا
23:04 GMT 26.03.2022
وزارة الخارجية التشيكية تستدعي السفير الروسي
22:43 GMT 26.03.2022
وزيرة خارجية بريطانيا، ليزا تراس، تحدد في حديث مع صحيفة " تلغراف" شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن روسيا، وقف إطلاق النار والانسحاب من أوكرانيا
21:40 GMT 26.03.2022
واشنطن تعتزم تقديم 100 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لأوكرانيا
20:50 GMT 26.03.2022
أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سعت للوصول إلى المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وجورجيا من خلال المؤسسات العالمية، لكن تم رفضها.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على قناة "تي في تسيتنر" الروسية "قد أضفنا إمكانية الوصول إلى هذه المختبرات من خلال المؤسسات القانونية الدولية (في جورجيا وأوكرانيا). ماذا قالوا لنا؟ ... قالوا أشياء رائعة. قم بزيارة المختبرات؟ بالطبع يمكنك ذلك. اجلس في مكتب الاستقبال. هناك الاستقبال هناك اشخاص رائعين سيلتقون بك ويصبون لك القهوة ويعرضون لك الكتالوجات ولا يمكنك أنت ولا المراقبين المختصين دخول المعامل فماذا يعني هذا عن التجارب التي كانت تجري هناك المحظورة".
18:43 GMT 26.03.2022
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن "67 سفينة أجنبية من 15 دولة محتجزة في موانئ خيرسون، ونيكولاييف، وتشيرنومورسك، وأوتشاكوف، وأوديسا، ويوجني، حيث لا يمكنهم الإبحار بسبب تهديدات الألغام عالية الخطر التي زرعها نظام كييف".
18:32 GMT 26.03.2022
ذكرت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أنه في الساعة 19:45، أسقطت وحدات الدفاع الجوي صاروخًا من نوع "توشكا أو" بالقرب من قرية روفينكي.
وأضافت القوات عبر قناتها على تليغرام: "تقوم التشكيلات القومية الأوكرانية مرة أخرى بقصف المناطق السكنية على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، لذلك، وفي الساعة 19:45، أسقطت وحدات دفاعنا الجوي صاروخ من نوع "توشكا أو" التكتيكي، بالقرب من قرية روفينكي".
ونتيجة لسقوط الصاروخ، ألحقت الشظايا أضرارًا بالمنازل المحيطة، ويتم تحديد معلومات حول الخسائر في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.
17:51 GMT 26.03.2022
17:07 GMT 26.03.2022
وزارة الدفاع الروسية: تم تدمير 271 طائرة بدون طيار، و1627 دبابة أوكرانيًا، ومركبات قتالية أخرى، و167 راجمة صواريخ، و669 مدفع ميدان، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
17:02 GMT 26.03.2022
وزارة الدفاع الروسية: تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود.
16:03 GMT 26.03.2022
15:30 GMT 26.03.2022
15:26 GMT 26.03.2022
15:08 GMT 26.03.2022
15:03 GMT 26.03.2022
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قضية نقل أنظمة الصواريخ الروسية إس -400 المضادة للطائرات من قبل تركيا إلى أوكرانيا ليست مطروحة على جدول الأعمال.
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.
وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.
في وقت سابق، ذكرت "رويترز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تعرض على تركيا نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 التي حصلت عليها في روسيا إلى القوات الأوكرانية.
وأتت هذه الدعوة في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للبحث عن وسائط الدفاع الجوي الروسية أو السوفيتية الصنع التي يمكن أن تستخدمها القوات الأوكرانية ضد الطائرات الروسية.
وقال جاويش أوغلو: "مثل هذه القضية ليست على جدول الأعمال".
14:59 GMT 26.03.2022
14:34 GMT 26.03.2022
13:41 GMT 26.03.2022
13:30 GMT 26.03.2022