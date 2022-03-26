تغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

أكدت الخارجية الروسية أن موسكو سعت للوصول إلى المختبرات البيولوجية في أوكرانيا وجورجيا من خلال المؤسسات العالمية، لكن تم رفضها.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، على قناة "تي في تسيتنر" الروسية "قد أضفنا إمكانية الوصول إلى هذه المختبرات من خلال المؤسسات القانونية الدولية (في جورجيا وأوكرانيا). ماذا قالوا لنا؟ ... قالوا أشياء رائعة. قم بزيارة المختبرات؟ بالطبع يمكنك ذلك. اجلس في مكتب الاستقبال. هناك الاستقبال هناك اشخاص رائعين سيلتقون بك ويصبون لك القهوة ويعرضون لك الكتالوجات ولا يمكنك أنت ولا المراقبين المختصين دخول المعامل فماذا يعني هذا عن التجارب التي كانت تجري هناك المحظورة".