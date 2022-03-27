https://arabic.sputniknews.com/20220327/لماذا-تفاقمت-أزمة-البنزين-في-أمريكا-رغم-اعتمادها-المحدود-على-النفط-الروسي-1060538041.html

لماذا تفاقمت أزمة البنزين في أمريكا رغم اعتمادها المحدود على النفط الروسي؟

لماذا تفاقمت أزمة البنزين في أمريكا رغم اعتمادها المحدود على النفط الروسي؟

لسنوات، ادعى السياسيون في الولايات المتحدة أن صناعة النفط الأمريكية المزدهرة ستجعل البلاد "مستقلة في مجال الطاقة"، وهي الآن أكبر منتج للنفط في العالم وواحدة من... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T16:50+0000

2022-03-27T16:50+0000

2022-03-27T16:56+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أسعار النفط اليوم

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مع ذلك، تسببت الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط وثاني أكبر مصدريه، وأكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي أيضا، في ارتفاع أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أمريكا.حدث ذلك رغم أن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط من روسيا، لكن صدمة العرض والطلب على النفط في أي مكان في العالم يمكن أن تسبب ارتفاعا حادا للأسعار في مكان آخر.والاستقلال في مجال الطاقة يعني فقط أن الولايات المتحدة تصدر أكثر مما تستورد، وليس أنها مستقلة عن بقية العالم، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في شركة "جاس بادي" المتخصصة في تعقب أسعار البنزين: "النفط سلعة عالمية، لا يمكننا تسييج الولايات المتحدة أو إخراجنا من ذلك النظام العالمي".وتابع: "مثلما نشهد نقصا في رقائق الكمبيوتر - لا يمكننا إخراج أنفسنا من هذا الموقف أيضا، حتى لو قمنا بإنتاج بعض شرائح الكمبيوتر للإمداد هنا، فإن ذلك لا يصلح ما يحدث خارج حدودنا مع تأثيرات جذرية على العرض والطلب".الولايات المتحدة لديها احتياطي نفطي استراتيجي، حيث تخزن نحو 700 مليون برميل في كهوف الملح تحت الأرض على طول ساحل الخليج.وهذا يعادل نحو شهر واحد من الإمدادات للبلد بأكمله، وقد سمح الرئيس جو بايدن بالفعل بالإفراج عن كميات من النفط من هذا الاحتياطي مرتين، لكنه لم يحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل.تعد روسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، لكن نحو 8% فقط من واردات النفط الأمريكية تأتي من روسيا، ويمثل النفط الروسي 3.36% من 20 مليون برميل تستخدمها الولايات المتحدة كل يوم.للمقارنة، فإن 50% من الواردات تأتي من كندا. ومع ذلك، فإن نسبة 8% لا تزال مهمة بطريقتها الخاصة، حيث صممت العديد من مصافي التكرير الأمريكية قبل طفرة النفط المحلية التي حولت أمريكا إلى أكبر منتج في العالم.ويميل النفط الذي تنتجه الولايات المتحدة في الغالب اليوم إلى أن يكون خامات أخف وزنا وأكثر حلاوة - مما يعني أنها تميل إلى التدفق بمعدل أسرع وتحتوي على مستويات أقل من الكبريت مقارنة بالعديد من الأصناف الأخرى.تكمن المشكلة في أن العديد من مصافي التكرير الأمريكية تم تشييدها منذ عقود، وبالتالي تم بناؤها من أجل الخام الثقيل والغني بالكبريت الذي كان أكثر شيوعا في ذلك الوقت، وبالتالي تعمل العديد من مصافي التكرير أكثر كفاءة عند استخدام الخامات الثقيلة الحمضية المستوردة من أماكن أخرى.وعندما ترتفع أسعار النفط، لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة ضخ المزيد من النفط الخام لخفضها مرة أخرى، كما أن الطريقة الوحيدة لزيادة الإنتاج بشكل كبير هي الحفر.ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة، وكانت شركات النفط خجولة في الوقت نفسه من الإنفاق الرأس مالي بالتزامن مع نقص في الموظفين بعد سنوات من دورة الازدهار والكساد، والتي أعقبها انهيار الطلب خلال الجائحة.من جهته قال رامانان كريشنامورتي، أستاذ هندسة النفط في جامعة هيوستن: "علينا إيجاد طريقة لإعادة مهاراتهم، وإعادة تجهيزهم، وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى الصناعة، كما أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة أفضل لجلب رأس المال".

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أسعار النفط اليوم