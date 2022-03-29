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إيران تكشفت موقفها من مبادرة جماعة أنصار الله في اليمن لإنهاء الحرب مع السعودية
إيران تكشفت موقفها من مبادرة جماعة أنصار الله في اليمن لإنهاء الحرب مع السعودية
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، موقف طهران من مبادرة جماعة أنصار الله في اليمن، لإنهاء الحرب ورفع الحصار وتسوية الأزمة اليمنية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T07:11+0000
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ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان له، بمبادرة السلام التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط.وأعرب خطيب زادة عن أمل بلاده عشية شهر رمضان، "بإعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية وعملية تبادل الأسرى، ونهاية للصراع والمصالحة الوطنية في اليمن"، مؤكدا أنه "إذا تم التفاعل معها بجدية وإيجابية يمكن أن تكون أرضية جيدة لإنهاء الحرب الحالية".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، يوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/أنصار-الله-تبعث-رسائل-إلى-دول-العالم-وتحيطها-بمضمون-مبادرتها-بشأن-الحرب-في-اليمن-1060589362.html
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أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

إيران تكشفت موقفها من مبادرة جماعة أنصار الله في اليمن لإنهاء الحرب مع السعودية

07:11 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، موقف طهران من مبادرة جماعة أنصار الله في اليمن، لإنهاء الحرب ورفع الحصار وتسوية الأزمة اليمنية.
ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في بيان له، بمبادرة السلام التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط.
رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
"أنصار الله" تبعث رسائل إلى دول العالم وتحيطها بمضمون مبادرتها بشأن الحرب في اليمن
أمس, 21:30 GMT

وقال: "تحتوي الخطة التي قدمتها صنعاء بحسن نية رسالة قوية حول الإرادة الحازمة لإنهاء الحرب ورفع الحصار الجائر عن الشعب والتسوية السياسية للأزمة اليمنية.

وأعرب خطيب زادة عن أمل بلاده عشية شهر رمضان، "بإعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية وعملية تبادل الأسرى، ونهاية للصراع والمصالحة الوطنية في اليمن"، مؤكدا أنه "إذا تم التفاعل معها بجدية وإيجابية يمكن أن تكون أرضية جيدة لإنهاء الحرب الحالية".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.
وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، يوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.
يذكر أن "أنصار الله" استهدفت منشآت سعودية، الجمعة الماضي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد على تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
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