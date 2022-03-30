https://arabic.sputniknews.com/20220330/فوكس-نيوز-البيت-الأبيض-يكذب-على-الشعب-الأمريكي-بشأن-أهداف-إدارة-بايدن-1060650851.html

فوكس نيوز: البيت الأبيض يكذب على الشعب الأمريكي بشأن أهداف إدارة بايدن

فوكس نيوز: البيت الأبيض يكذب على الشعب الأمريكي بشأن أهداف إدارة بايدن

قالت المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة والعضو السابق في مجلس النواب من مقاطعة هاواي، تولسي غابارد، لقناة "فوكس نيوز" إن البيت الأبيض يكذب على الشعب الأمريكي... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T12:00+0000

2022-03-30T12:00+0000

2022-03-30T12:00+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

روسيا

فلاديمير بوتين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg

وأضافت غابارد "لم يكن تصريح الرئيس الأمريكي بايدن الحاد بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "زلة لسان".وتابعت غابارد "أعلن الرئيس بايدن بصوت عالٍ عن أهداف إدارته، وهي تغيير السلطة في روسيا، وإزاحة بوتين. إنهم يسعون وراء هدفهم باستخدام الوسائل الأساسية للحرب الاقتصادية، وفرض حصار حديث على روسيا، وعزلها، واحتوائها ، وإلحاق الأذى بالسكان الروس، على أمل أن ينتفض المواطنون الروس أو الجيش ويسقطوا حكومتهم".وفي وقت سابق، تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل والتي أطلقها في العاصمة البولندية وارسو قبل أيام، مشيرا إلى أنه كان يريد التعبير عن غضبه فقط حول الأزمة الأوكرانية.أكد الرئيس الأمريكي، خلال كلمة متلفزة بثت اليوم، أنه لا يسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، بل إنه أراد أن يعبر عن غضبه إزاء الوضع في أوكرانيا، إنه "غضب شخصي"، على حد وصفه.ونوه بايدن إلى أنه لم يفكر أيضا في تغيير سياسة الولايات المتحدة مع روسيا، مبينا أنه "غير قلق" من مسألة أن تؤدي تصريحاته إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا.وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".وتراجع بايدن سابقا أيضا عن كلمته خلال رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن ما إذا دعا إلى تغيير السلطة في روسيا، حيث قال بايدن: "لا".وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/الكرملين-تلميحات-بايدن-بشأن-بوتين-مقلقة-ومهينة-1060590924.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, روسيا, فلاديمير بوتين