https://arabic.sputniknews.com/20220331/بلينكن-الموقف-الأمريكي-من-القضية-الصحراوية-لم-يتغير-1060676404.html
بلينكن: الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية لم يتغير
بلينكن: الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية لم يتغير
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن مع حل دبلوماسي شامل للقضية الصحراوية. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T06:36+0000
2022-03-31T06:36+0000
2022-03-31T06:43+0000
العالم العربي
وزير الخارجية الأمريكي
الجزائر
الصحراءالغربية
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وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بالجزائر، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير من القضية الصحراوية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدبلوماسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.وبشأن العلاقات بين واشنطن والجزائر، اعتبر بلينكن الجزائر شريكا مهما لتحسين الأمن في المنطقة خاصة في الساحل، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا إضافة إلى قضايا أخرى حول العالم.كما أعرب بلينكن عن تطلعه لتعزيز العلاقات الأمريكية-الجزائرية في العديد من المجالات.هذا ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، أمس، إن بلينكن وصل الجزائر، اليوم الأربعاء، وأجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.ونشر لعمامرة، صورا على صفحته الرسمية على "تويتر"، ترصد جانبا من مباحثاته مع بلينكن، ووصف اللقاء بـ "جلسة العمل المثمرة".ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن المحادثات تركزت حول فرص واعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين والالتزام بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.يذكر أن بلينكن زار الجزائر ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت فلسطين وإسرائيل والمغرب.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بلينكن-يصل-الجزائر-في-زيارة-رسمية-يلتقي-خلالها-تبون-1060654417.html
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العالم العربي, وزير الخارجية الأمريكي, الجزائر, الصحراءالغربية
بلينكن: الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية لم يتغير
06:36 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن مع حل دبلوماسي شامل للقضية الصحراوية.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي بالجزائر، إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير من القضية الصحراوية، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدبلوماسية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
وبشأن العلاقات بين واشنطن والجزائر، اعتبر بلينكن الجزائر شريكا مهما لتحسين الأمن في المنطقة خاصة في الساحل، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا إضافة إلى قضايا أخرى حول العالم.
كما أعرب بلينكن عن تطلعه لتعزيز العلاقات الأمريكية-الجزائرية في العديد من المجالات.
هذا ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، أمس، إن بلينكن وصل الجزائر، اليوم الأربعاء، وأجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.
ونشر لعمامرة، صورا على صفحته الرسمية على "تويتر"، ترصد جانبا من مباحثاته مع بلينكن
، ووصف اللقاء بـ "جلسة العمل المثمرة".
ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن المحادثات تركزت حول فرص واعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين والالتزام بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي
.
يذكر أن بلينكن زار الجزائر ضمن جولة بالشرق الأوسط
شملت فلسطين وإسرائيل والمغرب.