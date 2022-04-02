https://arabic.sputniknews.com/20220402/النفط-العراقية-تعلن-النجاح-في-تطوير-حقل-نفطي-عملاق-انسحبت-منه-شركة-شل-1060769678.html
النفط العراقية تعلن النجاح في تطوير حقل نفطي عملاق انسحبت منه شركة "شل"
النفط العراقية تعلن النجاح في تطوير حقل نفطي عملاق انسحبت منه شركة "شل"
أعلنت وزارة النفط العراقية نجاحها في تطوير حقل نفطي عملاق كانت شركة "شل" الدولية قد انسحبت منه بعد الاتفاق على خطط تطويره. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:11+0000
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وحسب ما أعلنته الوزارة العراقية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن فرقها التي كونتها بعد انسحاب "شل" قد نجحت في تطوير حقل المجنون العملاق في البصرة.وأكد بيان وزارة النفط العراقية أن فرقها تضع أمامها الهدف من خطة التطوير وهو زيادة إنتاج حقل المجنون النفطي ليصل يوميا إلى 450 ألف برميل.وحسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، قالت إنها سجلت أعلى ايرادات مالية منذ عام 1972 بلغت 11,07مليار دولار.وقال البيان إنه وبحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون و(563) ألفا و( 999) برميلاً، بايرادات بلغت (11,07) مليار دولار، لافتا إلى أن هذه الإيرادات تعد الأعلى منذ عام 1972.وأوضح أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 1 مليون و448 ألفا و935 برميلا.ولفت إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(244) ألف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110,090 دولاراً .
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أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم
النفط العراقية تعلن النجاح في تطوير حقل نفطي عملاق انسحبت منه شركة "شل"
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أعلنت وزارة النفط العراقية نجاحها في تطوير حقل نفطي عملاق كانت شركة "شل" الدولية قد انسحبت منه بعد الاتفاق على خطط تطويره.
وحسب ما أعلنته الوزارة العراقية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن فرقها التي كونتها بعد انسحاب "شل" قد نجحت في تطوير حقل
المجنون العملاق في البصرة.
وأكد بيان وزارة النفط العراقية أن فرقها تضع أمامها الهدف من خطة التطوير
وهو زيادة إنتاج حقل المجنون النفطي ليصل يوميا إلى 450 ألف برميل.
في سياق متصل، كانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت أنها حققت خلال شهر مارس/آذار أعلى معدل تصديري لها منذ عام 1972، أي منذ 50 عاما.
وحسب بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها في "فيسبوك"، قالت إنها سجلت
أعلى ايرادات مالية منذ عام 1972 بلغت 11,07مليار دولار.
وقال البيان إنه وبحسب الإحصائية
الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون و(563) ألفا و( 999) برميلاً، بايرادات بلغت (11,07) مليار دولار، لافتا إلى أن هذه الإيرادات تعد الأعلى منذ عام 1972.
وأوضح أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة
1 مليون و448 ألفا و935 برميلا.
ولفت إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(244) ألف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110,090 دولاراً .