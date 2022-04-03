https://arabic.sputniknews.com/20220403/كبير-موظفي-البيت-الأبيض-سنواصل-دعم-أوكرانيا-عسكريا-ومستقبلها-السياسي-مرهون-بقرارها-1060811351.html
كبير موظفي البيت الأبيض: سنواصل دعم أوكرانيا عسكريا ومستقبلها السياسي مرهون بقرارها
كبير موظفي البيت الأبيض: سنواصل دعم أوكرانيا عسكريا ومستقبلها السياسي مرهون بقرارها
أكد رونالد كلاين، كبير موظفي البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستترك لأوكرنيا مسألة تقرير مستقبلها السياسي، في ذات الوقت الذي تواصل فيه إمدادها بالمساعدات... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T16:49+0000
2022-04-03T16:49+0000
2022-04-03T16:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كلاين، في حديث لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "مستقبل أوكرانيا السياسي منوط بقرار أوكرانيا نفسها"، مضيفا: "لكن العملية العسكرية (الروسية) يجب صدها، ولذا نفعل الكثير لدعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجيشه بالمعدات والأسلحة وأشكال أخرى من المساعدات التي يحتاجون إليها لدحر الغزو الروسي لبلادهم".وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل بشكل يومي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.وتابع، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "الولايات المتحدة تعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا بصورة يومية".وأوضح: "ما يحدث في بوتشا في أوكرانيا لا يمكن التعامل معه على أنه أمر طبيعي، وسنوثق جرائم روسيا"، في إشارة إلى مزاعم تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب العاصمة كييف.وتابع بلينكن: "روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية. وسنمد المنظمات والمؤسسات المعنية بالمعلومات حول ذلك".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب بـ "محاسبة السلطات الروسية على الجرائم في بوتشا".من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن سياسة العقوبات الغربية تسارع من وتيرة عملية تآكل الاحتياطي النقدي العالمي، في ظل زيادة عدد الدول التي تدرس خيارات تسوية المبادلات بالعملات المحلية.وتابع: "الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جمهورية لوغانسك الشعبية
كبير موظفي البيت الأبيض: سنواصل دعم أوكرانيا عسكريا ومستقبلها السياسي مرهون بقرارها
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أكد رونالد كلاين، كبير موظفي البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستترك لأوكرنيا مسألة تقرير مستقبلها السياسي، في ذات الوقت الذي تواصل فيه إمدادها بالمساعدات العسكرية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كلاين، في حديث لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد: "مستقبل أوكرانيا السياسي منوط بقرار أوكرانيا نفسها"، مضيفا: "لكن العملية العسكرية
(الروسية) يجب صدها، ولذا نفعل الكثير لدعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجيشه بالمعدات والأسلحة وأشكال أخرى من المساعدات التي يحتاجون إليها لدحر الغزو الروسي لبلادهم".
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي
أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل بشكل يومي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتابع، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية: "الولايات المتحدة تعمل على تشديد العقوبات ضد روسيا بصورة يومية".
وأوضح: "ما يحدث في بوتشا في أوكرانيا لا يمكن التعامل معه على أنه أمر طبيعي، وسنوثق جرائم روسيا"، في إشارة إلى مزاعم تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا، قرب العاصمة كييف.
وتابع بلينكن: "روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية. وسنمد المنظمات والمؤسسات المعنية بالمعلومات حول ذلك".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طالب بـ "محاسبة السلطات الروسية على الجرائم في بوتشا".
وكتب على "تويتر": "أتعاطف مع الضحايا (في بوتشا)، وأتضامن مع الأوكرانيين"، مضيفا: "يجب محاسبة السلطات الروسية على هذه الجرائم".
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن سياسة العقوبات الغربية تسارع من وتيرة عملية تآكل الاحتياطي النقدي العالمي، في ظل زيادة عدد الدول التي تدرس خيارات تسوية المبادلات بالعملات المحلية.
وقال بيسكوف لقناة "روسيا 1"، إن سياسة العقوبات الغربية "تزيد من تآكل الثقة في الدولار واليورو، وهما العملتان اللتان كانتا محور التعاملات المالية الدولية".
وتابع: "الكثير والكثير من الدول بات لديها شكوك حول مصداقية الدولار واليورو، وتميل نحو تطوير خيارات للتعاملات المالية باستخدام العملات الوطنية. لا يمكن إيقاف العملية، بل سوف تزداد".
وأضاف بيسكوف: "الاقتصاد العالمي على المدى الطويل سيصل إلى مرحلة فيها نظام جديد للإدارة النقدية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.
وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.