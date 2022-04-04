عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بايدن-لا-يتفق-مع-زيلينسكي-على-أن-روسيا-ارتكبت-إبادة-جماعية-في-بوتشا-1060839516.html
بايدن: لا أتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا
بايدن: لا أتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه لا يتفق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" خلال عمليتها العسكرية الخاصة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T15:22+0000
2022-04-04T15:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
جو بايدن
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682277_0:262:2709:1785_1920x0_80_0_0_d309a0dcd921d7a06b7d8246434da836.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن عندما سئل عما إذا كان يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية "لا، أعتقد أنها جريمة حرب"، مضيفا أنه يسعى لمزيد من العقوبات ضد روسيا.وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد أشارت في عددها اليوم، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا اليوم الاثنين، إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كـ "مجرم حرب"، وقال إنه سيسعى إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد "الفظائع" التي ارتكبت في أوكرانيا، بحسب زعمه.ووفقا للصحيفة، جاءت تصريحات بايدن للصحفيين بعد أن قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة مدينة بوتشا، إحدى البلدات المحيطة بكييف حيث يقول المسؤولون الأوكرانيون إنه تم العثور على جثث لبعض الضحايا المدنيين. ووصف زيلينسكي الإجراءات الروسية بأنها "إبادة جماعية"، كما دعا الغرب إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، فيما لم يصل بايدن إلى حد وصف هذه الإجراءات بأنها "إبادة جماعية".وقال بايدن: "لقد رأيتم ما حدث في بوتشا"، واصفا بوتين بأنه "مجرم حرب". وتابع بايدن: "علينا مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال"، مضيفا: "وعلينا أن نجمع كل التفاصيل حتى يمكن أن تكون هذه محاكمة فعلية - لدينا محاكمة جرائم حرب". كما انتقد بايدن بوتين ووصفه بأنه "وحشي"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في بوتشا أمر شائن والجميع يراه".من جهة ثانية، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد بشكل مستقل التقارير المتعلقة بالأخطاء المزعومة في بوتشا الأوكرانية، التي أكدت روسيا أنها أعمال استفزازية نفذتها أوكرانيا. وقال المسؤول في إفادة صحفية "لا يمكننا أن نؤكد بشكل مستقل التقارير عن الفظائع في بوتشا ... لا يمكننا أن نؤكد ذلك بشكل مستقل ومنفرد".هذا وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق اليوم، أن روسيا ستصر، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استفزاز المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا. فيما أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/بوليانسكي-روسيا-مصرة-على-بحث-استفزاز-بوتشا-الأوكرانية-في-مجلس-الأمن-1060835067.html
https://arabic.sputniknews.com/20220404/نائب-أوكراني-معارض-تم-إحضار-الممثل-زيلينسكي-إلى-مدينة-بوتشا-للدعاية-الشخصية-1060833245.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682277_0:8:2709:2039_1920x0_80_0_0_43f3f7753236398cd8637435a7d00d81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, جو بايدن, فلاديمير زيلينسكي

بايدن: لا أتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في بوتشا

15:22 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 04.04.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه لا يتفق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن عندما سئل عما إذا كان يتفق مع زيلينسكي على أن روسيا ارتكبت إبادة جماعية "لا، أعتقد أنها جريمة حرب"، مضيفا أنه يسعى لمزيد من العقوبات ضد روسيا.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد أشارت في عددها اليوم، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا اليوم الاثنين، إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كـ "مجرم حرب"، وقال إنه سيسعى إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد "الفظائع" التي ارتكبت في أوكرانيا، بحسب زعمه.
ووفقا للصحيفة، جاءت تصريحات بايدن للصحفيين بعد أن قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة مدينة بوتشا، إحدى البلدات المحيطة بكييف حيث يقول المسؤولون الأوكرانيون إنه تم العثور على جثث لبعض الضحايا المدنيين. ووصف زيلينسكي الإجراءات الروسية بأنها "إبادة جماعية"، كما دعا الغرب إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، فيما لم يصل بايدن إلى حد وصف هذه الإجراءات بأنها "إبادة جماعية".
وقال بايدن: "لقد رأيتم ما حدث في بوتشا"، واصفا بوتين بأنه "مجرم حرب". وتابع بايدن: "علينا مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لمواصلة القتال"، مضيفا: "وعلينا أن نجمع كل التفاصيل حتى يمكن أن تكون هذه محاكمة فعلية - لدينا محاكمة جرائم حرب". كما انتقد بايدن بوتين ووصفه بأنه "وحشي"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في بوتشا أمر شائن والجميع يراه".
اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوليانسكي: روسيا مصرة على بحث استفزاز بوتشا الأوكرانية في مجلس الأمن
13:57 GMT
من جهة ثانية، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد بشكل مستقل التقارير المتعلقة بالأخطاء المزعومة في بوتشا الأوكرانية، التي أكدت روسيا أنها أعمال استفزازية نفذتها أوكرانيا. وقال المسؤول في إفادة صحفية "لا يمكننا أن نؤكد بشكل مستقل التقارير عن الفظائع في بوتشا ... لا يمكننا أن نؤكد ذلك بشكل مستقل ومنفرد".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
نائب أوكراني معارض: تم إحضار "الممثل" زيلينسكي إلى مدينة بوتشا للدعاية الشخصية
13:01 GMT
هذا وأعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق اليوم، أن روسيا ستصر، على عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن استفزاز المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا. فيما أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن رفض بلاده لأي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربية16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала