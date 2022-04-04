https://arabic.sputniknews.com/20220404/خبير-أمريكا-وقطر-والجزائر-غير-قادرين-على-تعويض-الغاز-الروسي-1060828312.html
خبير: أمريكا وقطر والجزائر غير قادرين على تعويض الغاز الروسي
خبير: أمريكا وقطر والجزائر غير قادرين على تعويض الغاز الروسي
قال فلاديسلاف بيلوف، نائب مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية، إن الصناعة الألمانية لن تكون قادرة على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب، حيث لن... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T11:33+0000
2022-04-04T11:33+0000
2022-04-04T11:33+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف بيلوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تعتمد ألمانيا على الغاز والنفط والفحم الروسي، إذا كان النفط والفحم الروسي قابلان للاستبدال إلى حد ما من مصادر أخرى، فمن غير المرجح (استبدال) خط الأنابيب ... لا قطر ولا الجزائر ولا الولايات المتحدة قادرين على التعويض.في الوقت نفسه، لفت الخبير الانتباه إلى الطبيعة المتناقضة للوضع: فالألمان يطالبون قطر وأمريكا بزيادة المعروض من الغاز المسال، في حين أن "الطاقة الخضراء" تبتعد عن استخدام الغاز".وأوضح بيلوف أيضا أنه في الوقت الحالي، تستقبل المنازل الجزء الأكبر من الغاز الروسي في ألمانيا، وهذا يشمل التدفئة والكهرباء ومواقد الغاز. الجزء الآخر تستهلكه الصناعة الكيميائية.يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها للغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما. وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق. تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.وعلى خلفية رفض الولايات المتحدة استيراد النفط من الاتحاد الروسي، تتم مناقشة إجراء مماثل بانتظام في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. صرحت السلطات الألمانية مرارا وتكرارا أن مثل هذا الإجراء لا يزال جزءا من طريق ممكن للمضي قدما، ولكن في الوقت الحالي، ترى برلين أنه من الضروري الاستمرار في استيراد منتجات الطاقة الروسية، مع العمل بالتوازي على التخلص التدريجي في المستقبل من خلال تنويع نظام الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/ألمانيا-تعلن-حالة-الإنذار-المبكر-لاحتمال-حدوث-توقف-في-إمدادات-الغاز-1060636466.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, أخبار ألمانيا
خبير: أمريكا وقطر والجزائر غير قادرين على تعويض الغاز الروسي
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قال فلاديسلاف بيلوف، نائب مدير معهد أوروبا التابع للأكاديمية الروسية، إن الصناعة الألمانية لن تكون قادرة على التخلي عن الغاز الروسي في المستقبل القريب، حيث لن تتمكن قطر ولا الجزائر ولا الولايات المتحدة من تعويض إمدادات الغاز الروسي.
وأضاف بيلوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "تعتمد ألمانيا على الغاز والنفط والفحم الروسي، إذا كان النفط والفحم الروسي قابلان للاستبدال إلى حد ما من مصادر أخرى، فمن غير المرجح (استبدال) خط الأنابيب ... لا قطر ولا الجزائر ولا الولايات المتحدة قادرين على التعويض.
في الوقت نفسه، لفت الخبير الانتباه إلى الطبيعة المتناقضة للوضع: فالألمان يطالبون قطر وأمريكا بزيادة المعروض من الغاز المسال
، في حين أن "الطاقة الخضراء" تبتعد عن استخدام الغاز".
وأوضح بيلوف أيضا أنه في الوقت الحالي، تستقبل المنازل الجزء الأكبر من الغاز الروسي في ألمانيا
، وهذا يشمل التدفئة والكهرباء ومواقد الغاز. الجزء الآخر تستهلكه الصناعة الكيميائية.
يذكر أن روسيا أعلنت عن بيعها للغاز للدول غير الصديقة بالعملة المحلية الروبل، بالإضافة لوقف العرض في السوق الفورية قصيرة الأجل.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا تحول مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل
، وليس من المنطقي إمداد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالسلع الروسية واستلام المدفوعات بعملتهما. وفي الوقت نفسه، من المخطط مواصلة التسليم بكميات وبأسعار ثابتة في العقود المبرمة في وقت سابق. تزود روسيا أوروبا بنحو 40% من إجمالي الغاز الذي تستهلكه.
وعلى خلفية رفض الولايات المتحدة استيراد النفط من الاتحاد الروسي، تتم مناقشة إجراء مماثل بانتظام في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. صرحت السلطات الألمانية
مرارا وتكرارا أن مثل هذا الإجراء لا يزال جزءا من طريق ممكن للمضي قدما، ولكن في الوقت الحالي، ترى برلين أنه من الضروري الاستمرار في استيراد منتجات الطاقة الروسية، مع العمل بالتوازي على التخلص التدريجي في المستقبل من خلال تنويع نظام الطاقة.