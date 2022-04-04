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https://arabic.sputniknews.com/20220404/يوفنتوس-يواجه-أزمة-جديدة-بعد-خسارته-أمام-إنتر-ميلان-1060845435.html
يوفنتوس يواجه أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان
يوفنتوس يواجه أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان
يواجه فريق يوفنتوس أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإيطالي. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T18:59+0000
2022-04-04T18:59+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وأعلن يوفنتوس، اليوم الاثنين، أن لاعب وسط الفريق مانويل لوكاتيلي، الذي تعرض للإصابة في مباراة إنتر ميلان، أمس الأحد، سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، بحسب ما ذكره موقع "كورة".ولفت النادي إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوكاتيلي كشفت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن لاعب وسط يوفنتوس يمكن أن يعود إلى الملاعب خلال آخر 3 مباريات من الدوري الإيطالي كما أنه يمكن أن يشارك في نهائي كأس إيطاليا، إذا تأهل فريقه إليه.وتسبب الخسارة في بقاء السيدة العجوز في المركز الرابع بالدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما حافظ إنتر ميلان على المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يواجه أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان

18:59 GMT 04.04.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERSلاعبة تشيلسي سام كير تنفذ هجمة على مرمى يوفنتوس
لاعبة تشيلسي سام كير تنفذ هجمة على مرمى يوفنتوس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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يواجه فريق يوفنتوس أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإيطالي.
وأعلن يوفنتوس، اليوم الاثنين، أن لاعب وسط الفريق مانويل لوكاتيلي، الذي تعرض للإصابة في مباراة إنتر ميلان، أمس الأحد، سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، بحسب ما ذكره موقع "كورة".
ولفت النادي إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوكاتيلي كشفت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.
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وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن لاعب وسط يوفنتوس يمكن أن يعود إلى الملاعب خلال آخر 3 مباريات من الدوري الإيطالي كما أنه يمكن أن يشارك في نهائي كأس إيطاليا، إذا تأهل فريقه إليه.
وتسبب الخسارة في بقاء السيدة العجوز في المركز الرابع بالدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما حافظ إنتر ميلان على المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
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