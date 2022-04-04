https://arabic.sputniknews.com/20220404/يوفنتوس-يواجه-أزمة-جديدة-بعد-خسارته-أمام-إنتر-ميلان-1060845435.html

يوفنتوس يواجه أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان

يوفنتوس يواجه أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان

يواجه فريق يوفنتوس أزمة جديدة بعد خسارته أمام إنتر ميلان في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإيطالي. 04.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-04T18:59+0000

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رياضة

أخبار دوري أبطال أوروبا

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وأعلن يوفنتوس، اليوم الاثنين، أن لاعب وسط الفريق مانويل لوكاتيلي، الذي تعرض للإصابة في مباراة إنتر ميلان، أمس الأحد، سيبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع، بحسب ما ذكره موقع "كورة".ولفت النادي إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لوكاتيلي كشفت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي للركبة.وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن لاعب وسط يوفنتوس يمكن أن يعود إلى الملاعب خلال آخر 3 مباريات من الدوري الإيطالي كما أنه يمكن أن يشارك في نهائي كأس إيطاليا، إذا تأهل فريقه إليه.وتسبب الخسارة في بقاء السيدة العجوز في المركز الرابع بالدوري الإيطالي برصيد 59 نقطة، بينما حافظ إنتر ميلان على المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/كيليني-عن-عدم-فوز-يوفنتوس-بدوري-الأبطال-منذ-26-عاما-نحاول-كل-عام-ولن-نشعر-بالملل-1059848878.html

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