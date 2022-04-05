https://arabic.sputniknews.com/20220405/أمريكا-تبحث-تنظيم-سوق-العملات-الرقمية-باعتبارها-أوراقا-مالية-1060878748.html
أمريكا تبحث تنظيم سوق العملات الرقمية باعتبارها أوراقا مالية
أمريكا تبحث تنظيم سوق العملات الرقمية باعتبارها أوراقا مالية
تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن طرق لتنظيم منصات تداول العملات المشفرة، والتي يمكن أن تشمل إيقاف بعض عملياتها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T19:42+0000
2022-04-05T19:42+0000
2022-04-05T19:42+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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في خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال جاري جينسلر، رئيس الهيئة التنظيمية، إن منصات تداول العملات المشفرة التي تتعامل مع أكثر من 100 مليار دولار يوميا تختلف عن البورصات التقليدية لأنها تفعل المزيد من الأشياء، مثل الاحتفاظ بأصول العملاء والتداول في الرموز المدرجة كـ"صناع السوق".وفي إشارة إلى إحصائيات تفيد بسرقة 14 مليار دولار من أصول العملاء المشفرة العام الماضي، قال جينسلر إنه طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات فحص ما إذا كان من المناسب فصل وظائف الوصاية على المنصات، حسبما نقلت "فايننشال تايمز".وأضاف أنه طلب من الموظفين التفكير في خطوات مماثلة لأنشطة صناعة السوق في بورصات العملات المشفرة بسبب المشكلات التي أثيرت عندما يتداولون بصفتهم "مديرين ضد عملائهم على منصاتهم".كرر جينسلر اعتقاده بأن معظم العملات المشفرة - والمنصات التي يتم تداولها فيها - يجب أن تخضع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، لأنها مؤهلة كأوراق مالية بموجب قانون الولايات المتحدة.قال جينسلر: "اليوم، يقوم العديد من رواد الأعمال بجمع الأموال من الجمهور عن طريق بيع العملات الرقمية، مع توقع أن يقوم المديرون ببناء نظام بيئي يكون فيه الرمز الرقمي مفيدا".وأضاف: "هذه ليست رموزا للغسل (الأموال)، يقوم شخص ما ببناء نظام بيئي لجعله مفيدا، مما سيجذب المزيد من المستخدمين إلى المشروع، وبالتالي، من المهم أن نعمل على تسجيل الرموز المشفرة كأوراق مالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات".
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تبحث تنظيم سوق العملات الرقمية باعتبارها أوراقا مالية
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تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن طرق لتنظيم منصات تداول العملات المشفرة، والتي يمكن أن تشمل إيقاف بعض عملياتها.
في خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال جاري جينسلر، رئيس الهيئة التنظيمية، إن منصات تداول العملات المشفرة
التي تتعامل مع أكثر من 100 مليار دولار يوميا تختلف عن البورصات التقليدية لأنها تفعل المزيد من الأشياء، مثل الاحتفاظ بأصول العملاء والتداول في الرموز المدرجة كـ"صناع السوق".
وفي إشارة إلى إحصائيات تفيد بسرقة 14 مليار دولار من أصول العملاء المشفرة
العام الماضي، قال جينسلر إنه طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات فحص ما إذا كان من المناسب فصل وظائف الوصاية على المنصات، حسبما نقلت "فايننشال تايمز".
وأضاف أنه طلب من الموظفين التفكير في خطوات مماثلة لأنشطة صناعة السوق في بورصات العملات المشفرة بسبب المشكلات التي أثيرت عندما يتداولون بصفتهم "مديرين ضد عملائهم على منصاتهم".
كرر جينسلر اعتقاده بأن معظم العملات المشفرة - والمنصات التي يتم تداولها فيها - يجب أن تخضع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، لأنها مؤهلة كأوراق مالية بموجب قانون الولايات المتحدة.
قال جينسلر: "اليوم، يقوم العديد من رواد الأعمال بجمع الأموال من الجمهور عن طريق بيع العملات الرقمية
، مع توقع أن يقوم المديرون ببناء نظام بيئي يكون فيه الرمز الرقمي مفيدا".
وأضاف: "هذه ليست رموزا للغسل (الأموال)، يقوم شخص ما ببناء نظام بيئي لجعله مفيدا، مما سيجذب المزيد من المستخدمين إلى المشروع، وبالتالي، من المهم أن نعمل على تسجيل الرموز المشفرة كأوراق مالية في هيئة الأوراق المالية والبورصات".