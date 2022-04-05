https://arabic.sputniknews.com/20220405/لجنة-6-يناير-بالكونغرس-تستجوب-إيفانكا-ترامب-في-أحداث-الكابيتول-1060881561.html

لجنة "6 يناير" بالكونغرس تستجوب إيفانكا ترامب في أحداث الكابيتول

لجنة "6 يناير" بالكونغرس تستجوب إيفانكا ترامب في أحداث الكابيتول

أدلت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في حادث الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من... 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T21:47+0000

2022-04-05T21:47+0000

2022-04-05T21:48+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ذكرت ذلك شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، في تقرير عن الجلسة، مشيرة إلى أن إيفانكا ترامب شاركت في جلسة الاستجواب افتراضيا للإدلاء بشهادتها في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول إثر خسارة والدها في الانتخابات الرئاسية.وقال رئيس اللجنة بيني طومسون، إنه على خلاف أشخاص آخرين لم تطلب إيفانكا ترامب، أي استثناءات لتجنب الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة، مشيرا إلى أنها قامت بالإجابة عن الأسئلة.ولفتت الشبكة إلى أنه الاستجواب شمل طرح أسئلة على إيفانكا ترامب تتعلق بالمكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع نائبه مايك بنس صباح الـ 6 من يناير/ كانون الثاني 2021، خلال وجودها في البيت الأبيض.ونوهت الشبكة إلى أن رئيس اللجنة بيني طومسون، كتب: "كانت إيفانكا ترامب حاضرة خلال المكالمة وقالت لوالدها إن مايك بنس رجل جيد"، بينما أشار إلى أن موظفين في البيت الأبيض كانوا يريد توسطها لدى والدها حتى يتحدث عن الأحداث، غير القانونية، التي كان يشهدها مبنى الكابيتول.ودخلت مجموعة من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي وفي الـ 6 من يناير 2021، للاحتجاج على التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من عدة ولايات أمريكية ادعى ترامب أنها مزورة.ومنذ ذلك الحين، قامت اللجنة المسؤولة عن التحقيق باستجواب مئات الأشخاص وطلبت سجلات البيت الأبيض من الأرشيف الوطني واحتجزت العديد من مستشاري ترامب السابقين، بما في ذلك ستيف بانون ومارك ميدوز، في ازدراء جنائي للكونغرس لرفضهم التعاون مع التحقيق.وفي مارس/ أذار، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر حكما يقضي بأن ترامب من المحتمل أن يكون قد ارتكب عرقلة أعمال الكونغرس في 6 يناير.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/تفاصيل-الساعات-الـ6-التي-استجوبت-فيها-لجنة-الكونغرس-صهر-ترامب-ومستشاره-جاريد-كوشنر-1060736888.html

https://arabic.sputniknews.com/20220217/إيفانكا-ترامب-قد-تستدعى-بالقوة-للإدلاء-بشهادتها-بشأن-أحداث-الكابيتول-بعد-رفضها-الحضور-طواعية-1058767862.html

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