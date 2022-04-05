https://arabic.sputniknews.com/20220405/600-مليون-دولار-زيادة-في-ثروة-ترامب-منذ-مغادرته-الرئاسة-1060877852.html
600 مليون دولار زيادة في ثروة ترامب منذ مغادرته الرئاسة
600 مليون دولار زيادة في ثروة ترامب منذ مغادرته الرئاسة
ارتفع صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل كبير منذ تركه منصبه، ما عكس الانخفاض في الثروة الذي عانى منه خلال فترة رئاسته. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T19:07+0000
2022-04-05T19:07+0000
2022-04-05T19:07+0000
دونالد ترامب
اقتصاد
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وتقدر مجلة "فوربس" أن ترامب كسب 600 مليون دولار منذ يناير/ كانون الثاني 2021، مما رفع صافي ثروته من 2.4 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.يُظهر هذا الارتفاع انتعاشا في ثروة ترامب منذ رئاسته، والتي خرج خلالها من قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء أمريكا في الخريف الماضي. كانت ثروته أقل 400 مليون دولار من الحد الأدنى المسموح به في أكتوبر/ تشرين الأول.قالت المجلة إن الزيادة في الثروة يمكن أن تعزى إلى منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي أطلقها في فبراير/ شباط، بعد عام من حظره من "تويتر".واجهت منصة التواصل الاجتماعي العديد من الثغرات منذ الكشف عنها، بما في ذلك وضع بعض المستخدمين على "قائمة الانتظار" لأسابيع للانضمام إلى المنصة.كما انخفضت شعبيتها بسرعة بعد صدورها، كان التطبيق في صدارة التنزيلات المجانية على متجر "آبل" بعد إطلاقه، لكنه انخفض إلى الرقم 116 بعد 20 يوما فقط.تقول "فوربس" إن الرئيس الأمريكي السابق يمتلك ما لا يقل عن 50% من أسهم الشركة، ومع ذلك، لا يمكنه بيع الأسهم ما لم يدمج "ترامب ميديا" مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وهي صفقة تخضع حاليا للتدقيق من قبل المنظمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/تراجع-ثروة-أغنى-المليارديرات-الروس-بمقدار-50-مليار-دولار-منذ-بداية-العام-1060720061.html
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دونالد ترامب, اقتصاد
600 مليون دولار زيادة في ثروة ترامب منذ مغادرته الرئاسة
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ارتفع صافي ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل كبير منذ تركه منصبه، ما عكس الانخفاض في الثروة الذي عانى منه خلال فترة رئاسته.
وتقدر مجلة "فوربس" أن ترامب
كسب 600 مليون دولار منذ يناير/ كانون الثاني 2021، مما رفع صافي ثروته من 2.4 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.
يُظهر هذا الارتفاع انتعاشا في ثروة ترامب منذ رئاسته، والتي خرج خلالها من قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء أمريكا في الخريف الماضي. كانت ثروته أقل 400 مليون دولار من الحد الأدنى المسموح به في أكتوبر/ تشرين الأول.
قالت المجلة إن الزيادة في الثروة يمكن أن تعزى إلى منصته الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي
"تروث سوشيال" التي أطلقها في فبراير/ شباط، بعد عام من حظره من "تويتر".
واجهت منصة التواصل الاجتماعي العديد من الثغرات منذ الكشف عنها، بما في ذلك وضع بعض المستخدمين على "قائمة الانتظار" لأسابيع للانضمام إلى المنصة.
كما انخفضت شعبيتها بسرعة بعد صدورها، كان التطبيق في صدارة التنزيلات المجانية على متجر "آبل" بعد إطلاقه، لكنه انخفض إلى الرقم 116 بعد 20 يوما فقط.
تقول "فوربس" إن الرئيس الأمريكي السابق
يمتلك ما لا يقل عن 50% من أسهم الشركة، ومع ذلك، لا يمكنه بيع الأسهم ما لم يدمج "ترامب ميديا" مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وهي صفقة تخضع حاليا للتدقيق من قبل المنظمين.