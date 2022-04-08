تغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

مجلس الدوما الروسي: المناطق المحررة في أوكرانيا تنتظر مستقبلا جديدا

قال نائب مجلس الدوما ميخائيل شيريميت لوكالة "سبوتنيك" إن المناطق المحررة في أوكرانيا تنتظر مستقبلًا جديدًا، وللمرة الأولى في العقود الأخيرة ستتاح لها فرصة للتطور.

وأضاف: "ستتغير الحياة فيها للأفضل. وسيصل تطور المناطق إلى مستوى جديد غير مسبوق بفضل التكامل الاقتصادي مع روسيا".

ووفقا له، فإن المناطق المحررة ستصبح مزدهرة مثل شبه جزيرة القرم الروسية الآن.