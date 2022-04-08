تغطية مباشرة... اليوم الـ44 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:35 GMT 08.04.2022
مجلس الدوما الروسي: المناطق المحررة في أوكرانيا تنتظر مستقبلا جديدا
قال نائب مجلس الدوما ميخائيل شيريميت لوكالة "سبوتنيك" إن المناطق المحررة في أوكرانيا تنتظر مستقبلًا جديدًا، وللمرة الأولى في العقود الأخيرة ستتاح لها فرصة للتطور.
وأضاف: "ستتغير الحياة فيها للأفضل. وسيصل تطور المناطق إلى مستوى جديد غير مسبوق بفضل التكامل الاقتصادي مع روسيا".
ووفقا له، فإن المناطق المحررة ستصبح مزدهرة مثل شبه جزيرة القرم الروسية الآن.
04:30 GMT 08.04.2022
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي لوغانسك أربع مرات خلال الـ24 الماضية
نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات في اتجاه مناطق كالينوفو ودونيتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقًا لتقارير ممثلية المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في لوغانسك.
04:26 GMT 08.04.2022
كندا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
أعلنت كندا أنها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار كندي (ما يساوي 397.190 مليون دولار أمريكي)، فضلًا عن قروض بقيمة مليار دولار كندي (ما يساوي 794.380 مليون دولار أمريكي).
04:25 GMT 08.04.2022
الجيش الروسي يجلي 188 شخصا من منطقة خيرسون الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها أجلت 188 مواطنا روسيا وأجنبيا من منطقة خيرسون بأوكرانيا.