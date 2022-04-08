https://arabic.sputniknews.com/20220408/رئيس-وزراء-أوكرانيا-يعلن-تراجع-محاصيل-الحبوب-في-بلاده-20-هذا-العام-1060967322.html
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تراجع محاصيل الحبوب في بلاده 20% هذا العام
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تراجع محاصيل الحبوب في بلاده 20% هذا العام
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن محاصيل الحبوب في بلاده ستشهد تراجعا هذا العام بنسبة 20%. 08.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-08T09:14+0000
2022-04-08T09:14+0000
2022-04-08T09:14+0000
أخبار أوكرانيا
القمح
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وحسب سي إن بي سي، قال شميغال: "من المرجح أن يتراجع محصول الحبوب هذا العام 20% عما كان عليه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المزورعة بعد العمليات العسكرية الأخيرة".وعلل رئيس الحكومة الأوكرانية الأمر بسبب "نقص الوقود لدى المزارعين"، مؤكدا أن بلاده "تعرف كيف تزودهم بالوقود".وشدد على أن بلاده قادرة على توفير الطعام لمواطنيها، مؤكدا: "أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها".وأضاف رومان أن "على جميع الدول أن تفهم أن استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يعني استمرار زيادة الأسعار بالنسبة للجميع".وحسب إحصاءات وزارة التنمية الاقتصادية الأوكرانية، ففي عام 2020، تم حصاد 65.4 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا من مساحة 15.3 مليون هكتار، وفي عام 2019 بلغ حصاد الحبوب في أوكرانيا 75.1 مليون طن، وفي عام 2018 – 70.1 مليون طن.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بسبب-أحداث-أوكرانيا-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-القمح-في-الأسواق-الأوروبية-1059098512.html
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أخبار أوكرانيا, القمح
رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تراجع محاصيل الحبوب في بلاده 20% هذا العام
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن محاصيل الحبوب في بلاده ستشهد تراجعا هذا العام بنسبة 20%.
وحسب سي إن بي سي
، قال شميغال: "من المرجح أن يتراجع محصول الحبوب هذا العام 20% عما كان عليه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المزورعة بعد العمليات العسكرية الأخيرة".
وعلل رئيس الحكومة الأوكرانية الأمر بسبب "نقص الوقود لدى المزارعين"، مؤكدا أن بلاده "تعرف كيف تزودهم بالوقود".
وشدد على أن بلاده قادرة على توفير الطعام لمواطنيها، مؤكدا: "أوكرانيا لديها
مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها".
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الأوكرانية، على الرغم من تصريحات سابقة لوزير الزراعة الأوكراني رومان ليشتشينكو، توقع فيها موسم حصاد جيد للغاية، مؤكدا أن بلاده تأمل أن تكون قادرة على تصدير الحبوب.
وأضاف رومان أن "على جميع الدول أن تفهم أن استمرار العمليات
العسكرية الروسية في أوكرانيا يعني استمرار زيادة الأسعار بالنسبة للجميع".
يشار إلى أن أوكرانيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث إمداد الشعير، والمركز الرابع بالنسبة للذرة، والمركز الخامس بالنسبة للقمح.
وحسب إحصاءات
وزارة التنمية الاقتصادية الأوكرانية، ففي عام 2020، تم حصاد 65.4 مليون طن من الحبوب في أوكرانيا من مساحة 15.3 مليون هكتار، وفي عام 2019 بلغ حصاد الحبوب في أوكرانيا 75.1 مليون طن، وفي عام 2018 – 70.1 مليون طن.