https://arabic.sputniknews.com/20220410/الدفاع-الروسية-فرقاطة-أسطول-البحر-الأسود-تضرب-أهدافا-عسكرية-أوكرانية-بـ4-صواريخ-كاليبر-فيديو-1061032239.html

الدفاع الروسية: فرقاطة أسطول البحر الأسود تضرب أهدافا عسكرية أوكرانية بـ4 صواريخ "كاليبر"... فيديو

الدفاع الروسية: فرقاطة أسطول البحر الأسود تضرب أهدافا عسكرية أوكرانية بـ4 صواريخ "كاليبر"... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن ضرب أهداف عسكرية أوكرانية بأربعة صواريخ من نوع "كاليبر" من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T09:04+0000

2022-04-10T09:04+0000

2022-04-10T09:20+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الصواريخ على منشآت البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية.كما أشارت الدفاع الروسية إلى إن عملياتها العسكرية في أوكرانيا نجحت في الساعات الماضية في تدمير عدة أهداف عسكرية أوكرانية، شملت نقطة وصول للمقاتلين المرتزقة.وقالت الوزارة في بيان صحفي لمتحدثها الرسمي، إيغور كوناشينكوف، إن صواريخ بحرية ضربت قاعدة لكتيبة من القوميين الأوكرانيين في منطقة دنيبروبتروفسك، حيث يصل المرتزقة الأجانب.ووفقا للوزارة، قصف الطيران الروسي 86 منشأة عسكرية شملت نقطتي تحكم، ومخزني ذخيرة، و3 قواعد وقود ، و49 نقطة قوية محصنة. كما دمرت القوات 8 طائرات أوكرانية دون طيار في الهواء.وتتواصل منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا, المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف