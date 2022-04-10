https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-صينية-لا-يمكن-إحياء-حلف-الناتو-الميت-عقليا-مهما-بلغ-عدد-أعدائه-الوهميين-1061047852.html

وكالة صينية: لا يمكن إحياء حلف الناتو "الميت عقليا" مهما بلغ عدد "أعدائه الوهميين"

وكالة صينية: لا يمكن إحياء حلف الناتو "الميت عقليا" مهما بلغ عدد "أعدائه الوهميين"

علقت شبكة تلفزيون الصين الدولية على الاجتماع الذي عقده حلف "الناتو" مؤخرا في بروكسل والذي وجه فيه المجتمعون الكثير من الاتهامات الباطلة لبكين حول موقفها من... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T15:13+0000

2022-04-10T15:13+0000

2022-04-10T15:13+0000

العالم

الصين

الناتو

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وعقد وزراء خارجية حلف "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعا، لكن المثير في هذا الاجتماع هو دعوة وزراء خارجية أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للمشاركة فيه وهي اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا.وبحسب شبكة تلفزيون الصين، فقد تحدث المجتمعون بشكل مركز عن الصين في الاجتماع و"وجهوا اتهامات لا أساس لها من الصحة عن موقف الصين تجاه أزمة أوكرانيا"."الناتو" يخلق "زومبي" لواصلة "أفعال الشر"ونوهت الشبكة الصينية إلى أنه على الرغم من استمرار الحرب التي "أشعلها توسع الناتو باتجاه الشرق في أوكرانيا"، إلا أن "آلة الحرب الباردة" (الناتو) هذه لا تطيق "الانتظار حتى تمد يدها السوداء إلى منطقة آسيا والباسيفيك".وأضافت الشبة الصينية متحدثة عن المنطقة التي يحاول حلف "الناتو" استهدافها، "باعتبارها واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وإمكانيات في العالم اليوم"، مؤكدة أن منطقة آسيا والباسيفيك "ليست رقعة شطرنج للألعاب الجيوسياسية"."الناتو" حلف "ميت عقليا" مهما حاول خلق أعداء وهميينوركزت الشبكة الصينية على فكرة أن العالم في يومنا هذا لا يحتاج إلى حرب باردة جديدة، مؤكدة أنه "لا يمكن إحياء حلف الناتو الميت عقليًا مهما كان عدد الأعداء الافتراضيين الذين خلقهم الناتو"، في إشارة إلى الأعداء الوهميين الذين يستخدمهم حلف الناتو من أجل تأجيج الصرعات حول العالم.

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