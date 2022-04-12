https://arabic.sputniknews.com/20220412/إعلام-تأهيل-الجزر-الإيرانية-لاستقبال-مشجعي-كأس-العالم-1061136083.html
إعلام: تأهيل الجزر الإيرانية لاستقبال مشجعي كأس العالم
إعلام: تأهيل الجزر الإيرانية لاستقبال مشجعي كأس العالم
كلف محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة في بلاده بتأهيل البنى التحتية وترتيب شؤون إسكان المسافرين في الجزر... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T21:01+0000
2022-04-12T21:01+0000
2022-04-12T21:01+0000
العالم العربي
إيران
قطر
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وذكرت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات مخبر جاءت خلال الاجتماع الثاني الذي عقد لبحث القضايا الخاصة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.وقال مخبر:"إن التعاون المشترك بين إيران وقطر أثناء إقامة مباريات كأس العالم في قطر، يعد فرصة مناسبة لتمتين العلاقات طويلة المدى بين البلدين وفي مختلف المجالات".وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني على ضرورة حضور القطاع الخاص الإيراني بشكل واسع في المجالات الخاصة بإقامة كأس العالم، قائلا:وكلَّف محمد مخبر مختلف القطاعات الإيرانية المعنية بتقديم البرنامج الشامل للتعاون الإيراني القطري، مقررا إعداد برنامج عمل لكل قطاع في بلاده مع وضع جدول زمني خاص لبدء العمل والشروع في العمل خلال إسبوع، من الآن.وأكد مخبر أن مجيء السياح الأجانب ومشجعي كرة القدم وزيارتهم للأماكن التاريخية والسياحية الإيرانية من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أثناء إقامة كأس العالم.ومن جانبه، قدم وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني تقريرا عن لقاءاته الأخيرة مع المسؤولين القطريين ومنظمي كأس العالم حيال إسكان السياح الأجانب ومشجعي الفرق، وكيفية تنظيم رحلاتهم الجوية والبحرية.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، لأول مرة في دولة عربية، حيث تحتضن قطر نهائيات كأس العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-بصدد-إلغاء-التأشيرة-مع-قطر-أثناء-كأس-العالم-2022-1061043563.html
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العالم العربي, إيران, قطر
إعلام: تأهيل الجزر الإيرانية لاستقبال مشجعي كأس العالم
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كلف محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية الحرة في بلاده بتأهيل البنى التحتية وترتيب شؤون إسكان المسافرين في الجزر الإيرانية لاستقبال السياح الأجانب أثناء مونديال قطر 2022.
وذكرت وكالة فارس
، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات مخبر جاءت خلال الاجتماع الثاني الذي عقد لبحث القضايا الخاصة بكأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.
وقال مخبر:"إن التعاون المشترك بين إيران وقطر أثناء إقامة مباريات كأس العالم في قطر، يعد فرصة مناسبة لتمتين العلاقات طويلة المدى بين البلدين وفي مختلف المجالات".
وشدد النائب الأول للرئيس الإيراني على ضرورة حضور القطاع الخاص الإيراني
بشكل واسع في المجالات الخاصة بإقامة كأس العالم، قائلا:
"إن إقامة معارض لإظهار الإمكانيات التجارية الإيرانية في قطر وتأمين المواد الغذائية وتلبية الحاجات في مجال الإسناد وإسكان وتنقل السياح الأجانب ومشجعي المباريات تعتبر مجالات هامة لنشاطات القطاع السياحي".
وكلَّف محمد مخبر مختلف القطاعات الإيرانية المعنية بتقديم البرنامج الشامل للتعاون الإيراني القطري، مقررا إعداد برنامج عمل لكل قطاع في بلاده مع وضع جدول زمني خاص لبدء العمل والشروع في العمل خلال إسبوع، من الآن.
وأكد مخبر أن مجيء السياح الأجانب ومشجعي كرة القدم وزيارتهم للأماكن التاريخية والسياحية الإيرانية من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أثناء إقامة كأس العالم.
ومن جانبه، قدم وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني تقريرا عن لقاءاته الأخيرة مع المسؤولين القطريين ومنظمي كأس العالم حيال إسكان السياح الأجانب
ومشجعي الفرق، وكيفية تنظيم رحلاتهم الجوية والبحرية.
وتم التأكيد على ضرورة إقامة معارض إيرانية للقطاع الخاص حول الإمكانيات التجارية الإيرانية في قطر في مختلف المجالات وتهيئة الظروف للاستثمار المشترك للبلدين في هذه المجالات.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
، في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، لأول مرة في دولة عربية، حيث تحتضن قطر نهائيات كأس العالم.