https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزير-الداخلية-الإيراني-يحذر-من-محاولات-الأعداء-ومخططاتهم-الرامية-للوقيعة-مع-أفغانستان-1061120946.html
وزير الداخلية الإيراني يحذر من محاولات "الأعداء" ومخططاتهم الرامية للوقيعة مع أفغانستان
وزير الداخلية الإيراني يحذر من محاولات "الأعداء" ومخططاتهم الرامية للوقيعة مع أفغانستان
قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة في هرات وكابول بأفغانستان، حدثت بتوجيه العدو لبث الخلافات بين إيران وأفغانستان. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:47+0000
2022-04-12T13:47+0000
2022-04-12T13:47+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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وعلق وزير الداخلية أحمد وحيدي على ما حدث خلال الأيام الأخيرة في مدينتي هرات وكابول الأفغانيتين، محذرا من محاولات الأعداء ومخططاتهم الرامية للوقيعة بين البلدين الجارين إيران وأفغانستان، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان، مؤكدة أن جميع البعثات والمقار الدبلوماسية الإيرانية تواصل مهامها.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "جميع بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان مفتوحة وتواصل نشاطها".وأكد حطيب زاده أنه "من المتوقع أن تضمن الهيئة الحاكمة لأفغانستان بمسؤولية حماية الأمن الكامل للدبلوماسيين والمرافق الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في أفغانستان".واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".وذّكر خطيب زاده "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، محذرا مما وصفهم بالمتآمرين ضد العلاقة بين أفغانستان وإيران.وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتا إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".
https://arabic.sputniknews.com/20220412/إيران-تنفي-تعليق-أنشطتها-بسفارتها-في-أفغانستان-1061114287.html
https://arabic.sputniknews.com/20211219/إيران-تكشف-عن-دور-الناتو-في-تجارة-وتهريب-المخدرات-في-أفغانستان-1054349468.html
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أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم
وزير الداخلية الإيراني يحذر من محاولات "الأعداء" ومخططاتهم الرامية للوقيعة مع أفغانستان
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قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة في هرات وكابول بأفغانستان، حدثت بتوجيه العدو لبث الخلافات بين إيران وأفغانستان.
وعلق وزير الداخلية أحمد وحيدي على ما حدث خلال الأيام الأخيرة في مدينتي هرات وكابول الأفغانيتين، محذرا من محاولات الأعداء ومخططاتهم الرامية للوقيعة بين البلدين الجارين إيران وأفغانستان، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، تعليق أنشطتها بسفارتها في أفغانستان
، مؤكدة أن جميع البعثات والمقار الدبلوماسية الإيرانية تواصل مهامها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان عبر موقعها الإلكتروني
، إن "جميع بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان مفتوحة وتواصل نشاطها".
وأكد حطيب زاده أنه "من المتوقع أن تضمن الهيئة الحاكمة لأفغانستان بمسؤولية حماية الأمن الكامل للدبلوماسيين والمرافق الدبلوماسية لجمهورية إيران الإسلامية في أفغانستان".
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" قالت، في وقت سابق، إن "الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية في أفغانستان قد أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر
من أجل منح الخارجية الأفغانية الضمانات اللازمة لتوفير أجواء أمنة للبعثات الإيرانية".
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، القائم بأعمال سفارة أفغانستان في طهران
، وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية في هرات.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها
، إن "المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات على سفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات".
ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان
، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.
19 ديسمبر 2021, 17:28 GMT
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان
، أن "التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت رمي حجارة على المباني".
وذّكر خطيب زاده "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، محذرا مما وصفهم بالمتآمرين ضد العلاقة بين أفغانستان وإيران.
وقال: "يجب توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات جمهورية إيران الإسلامية في هرات ومدن أفغانستان الأخرى بشكل كامل والضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه البعثات".
وشدد خطيب زاده، على أنه "للأسف يتم نشر بعض المقاطع والتعليقات بهدف إظهار إيران وأفغانستان بأنهما دولتا إرهاب، وهو ما يستهدف مشاعر شعبي البلدين".