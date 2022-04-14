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زعيم كوريا الشمالية يعيد ترقية جنرالات في الجيش بعد خفض رتبهم
زعيم كوريا الشمالية يعيد ترقية جنرالات في الجيش بعد خفض رتبهم
أعلنت بيونغ يانغ إعادة ترقية كبار المسؤولين العسكريين الذين تم خفض رتبهم، تزامنا مع الذكرى 110 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونغ. 14.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-14T20:34+0000
2022-04-14T20:34+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وقالت لجنة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، أصدر قرارا برفع رتبة المسؤولين العسكريين بهذه المناسبة.وبموجب القرار، رفعت الرتب العسكرية لستة ضباط إلى رتبة جنرال، و3 آخرين إلى رتبة عقيد عام (3 نجوم)، و16 ضابطا إلى رتبة فريق (نجمتان) و70 ضابطا إلى رتبة لواء (نجمة واحدة).ومن بينهم كبار الضباط الذين شملهم القرار ونالوا رتبة جنرال؛ كيم جونغ-غوان وكيم ميونغ-سيك وكيم كوانغ-هيوك وجونغ كيونغ-تايك وأو إيل-جونغ وكانغ سون-نام. باستثناء أو إيل-جونغ، وكانغ سون-نام، فإن الأربعة الآخرين حملوا بالفعل رتبة جنرال قبل خفض رتبهم.وجاءت الترقية واسعة النطاق بمناسبة ذكرى عيد ميلاد كيم إيل-سونغ التي تصادف 15 أبريل/ نيسان، على ما يبدو في محاولة تقوية وحدة النظام من خلال رفع روح الجيش المعنوية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تحذر-وزير-الدفاع-الجنوبي-من-تهديد-خطير-جراء-تصريحاته-المتهورة-1060801901.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يعيد ترقية جنرالات في الجيش بعد خفض رتبهم

20:34 GMT 14.04.2022
© AFP 2022 / Stringerزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / Stringer
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أعلنت بيونغ يانغ إعادة ترقية كبار المسؤولين العسكريين الذين تم خفض رتبهم، تزامنا مع الذكرى 110 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونغ.
وقالت لجنة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، أصدر قرارا برفع رتبة المسؤولين العسكريين بهذه المناسبة.
وبموجب القرار، رفعت الرتب العسكرية لستة ضباط إلى رتبة جنرال، و3 آخرين إلى رتبة عقيد عام (3 نجوم)، و16 ضابطا إلى رتبة فريق (نجمتان) و70 ضابطا إلى رتبة لواء (نجمة واحدة).
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ومن بينهم كبار الضباط الذين شملهم القرار ونالوا رتبة جنرال؛ كيم جونغ-غوان وكيم ميونغ-سيك وكيم كوانغ-هيوك وجونغ كيونغ-تايك وأو إيل-جونغ وكانغ سون-نام. باستثناء أو إيل-جونغ، وكانغ سون-نام، فإن الأربعة الآخرين حملوا بالفعل رتبة جنرال قبل خفض رتبهم.
وجاءت الترقية واسعة النطاق بمناسبة ذكرى عيد ميلاد كيم إيل-سونغ التي تصادف 15 أبريل/ نيسان، على ما يبدو في محاولة تقوية وحدة النظام من خلال رفع روح الجيش المعنوية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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