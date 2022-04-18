https://arabic.sputniknews.com/20220418/بغداد-العملية-العسكرية-التركية-داخل-الأراضي-العراقية-تمثل-خرقا-لسيادة-البلاد-1061349174.html
بغداد: العملية العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية تمثل "خرقا لسيادة البلاد"
بغداد: العملية العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية تمثل "خرقا لسيادة البلاد"
أدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية في شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T21:34+0000
2022-04-18T21:34+0000
2022-04-18T21:37+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "حكومةُ جمهورية العراق ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية وشملت تنفيذ قصف داخل الأراضي العراقية".وقال البيان إن العراق يعتبر هذه العمليات خرقا لسيادته وحرمة البلاد، مشيرا إلى أن هذا العمل يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان.واعتبر بيان الخارجية العراقية كما يخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".وتابع: "تؤكد الحكومة العراقية أن أراضيها لن تكون ممرا أو مقرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية أخرى".وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/نائب-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يجب-العمل-مع-تركيا-على-تنظيم-ملف-المياه-1060608267.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, تقارير سبوتنيك
بغداد: العملية العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية تمثل "خرقا لسيادة البلاد"
21:34 GMT 18.04.2022 (تم التحديث: 21:37 GMT 18.04.2022) تابعنا عبر
أدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية في شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقا لسيادة البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه "سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، إن "حكومةُ جمهورية العراق ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية
وشملت تنفيذ قصف داخل الأراضي العراقية".
ولفت إلى أن العملية شملت تنفيذ عمليات قصف بمناطق متينة والزاب وأفاشين وباسيان في شمال العراق، مشيرا إلى أن الجيش التركي استخدم مروحيات "أتاك" وطائرات مسيرة خلال تلك العمليات.
وقال البيان إن العراق يعتبر هذه العمليات خرقا لسيادته
وحرمة البلاد، مشيرا إلى أن هذا العمل يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان.
واعتبر بيان الخارجية العراقية كما يخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".
وتابع: "تؤكد الحكومة العراقية أن أراضيها لن تكون ممرا أو مقرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية أخرى".
يذكر أن تركيا أطلقت تركيا فجر اليوم الأثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وعقب انطلاق العملية العسكرية
، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".