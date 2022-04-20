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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/كييف-تدعم-اقتراح-الأمم-المتحدة-بشأن-هدنة-بمناسبة-عيد-الفصح--1061422882.html
كييف تدعم اقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة بمناسبة "عيد الفصح"
كييف تدعم اقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة بمناسبة "عيد الفصح"
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، دعمها لاقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة لعيد الفصح في البلاد، بداية من غد الخميس، 21 نيسان/ أبريل. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T16:28+0000
2022-04-20T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأوكرانية في بيان لها، أنها كانت ولا تزال ملتزمة بحل النزاع بطريقة سلمية ودبلوماسية، مجددة موافقتها على مقترحات الهدنة الإنسانية التي قدمها مارتن غريفيث، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأزمات، خلال زيارته لكييف.وأوضحت الخارجية الأوكرانية أن الهدنة ستسمح بإجلاء المواطنين من المناطق الخطرة. فيما دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، موسكو وكييف، إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة أربعة، بداية من يوم غد الخميس، بهدف إخراج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.وفي السياق نفسه، تتواصل، منذ يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي وضعت موسكو أهدافها بالتحديد، والتي تقوم بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، بداية من يوم 25 آذار/مارس الماضي، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، والتي حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه، فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الروسي، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تحاول-إطالة-أمد-المفاوضات-مع-روسيا-1061419443.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تدعم اقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة بمناسبة "عيد الفصح"

16:28 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
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أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، دعمها لاقتراح الأمم المتحدة بشأن هدنة لعيد الفصح في البلاد، بداية من غد الخميس، 21 نيسان/ أبريل.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأوكرانية في بيان لها، أنها كانت ولا تزال ملتزمة بحل النزاع بطريقة سلمية ودبلوماسية، مجددة موافقتها على مقترحات الهدنة الإنسانية التي قدمها مارتن غريفيث، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأزمات، خلال زيارته لكييف.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول إطالة أمد المفاوضات مع روسيا
15:17 GMT
وأوضحت الخارجية الأوكرانية أن الهدنة ستسمح بإجلاء المواطنين من المناطق الخطرة. فيما دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت سابق، موسكو وكييف، إلى وقف إنساني لإطلاق النار لمدة أربعة، بداية من يوم غد الخميس، بهدف إخراج المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق نفسه، تتواصل، منذ يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي وضعت موسكو أهدافها بالتحديد، والتي تقوم بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكملت القوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، بداية من يوم 25 آذار/مارس الماضي، المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، والتي حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته الوزارة، هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه، فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الروسي، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
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