تغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم التاسع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:16 GMT 23.04.2022
الجيش الروسي يكتشف قاعدة عسكرية للتنظيمات القومية المتطرفة في خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن اكتشاف قاعدة عسكرية تابعة للتنظيمات القومية المتطرفة الأوكرانية في منطقة خيرسون المحررة من نظام كييف.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "في إحدى البلدات المحررة في منطقة خيرسون، اكتشف العسكريون قاعدة محصنة استخدمتها الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية، وهي مدرسة للأطفال اتخذوها غطاء لأعمالهم الإرهابية".
وأضاف البيان: "تم العثور في المدرسة على قذائف الهاون ومئات الطلقات وعدة آلاف من الخراطيش من عيارات مختلفة وقاذفات قنابل يدوية وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات ومدافع مضادة للدبابات من طراز NLAW".
وتابع البيان: "وفي قبو المدرسة جهز القوميون أماكن للعيش والطهي كما نظموا مكانًا لصنع العبوات الناسفة". تم فحص المبنى بحثًا عن وجود أشياء متفجرة، وتم نقل جميع الذخيرة والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها لنقلها إلى وحدات الميليشيا الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. قام مهندسون عسكريون بفحص القنابل اليدوية وغيرها من المواد المتفجرة التي صنعها القوميون بذخائر صغيرة مصنوعة من براغي ومسامير، وبعد ذلك تمت إزالتها وتدميرها.
06:11 GMT 23.04.2022
بريطانيا ترسل متخصصين بالتخريب وحرب العصابات إلى لفوف الأوكرانية
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" عن إرسال بريطانيا قوة عسكرية خاصة، متخصصة بالتخريب وحرب العصابات، إلى مدينة لفوف الأوكرانية.
وذكر المراسل نقلا عن مصدر عسكري روسي، أن بريطانيا أرسلت فرقتين على الأقل تضمان نحو 20 خبيرا عسكريا تابعين للقوات الخاصة البريطانية من الكتيبة الجوية "SAS" نزلتا في منطقة المطار القريبة من مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وبحسب المصدر، تم نشر مجموعتين على الأقل من العسكريين في بلدة برودي في لفوف، قدمتا خصيصا من مدينة هيريفورد في بريطانيا، حيث يقع مقر المجموعة العسكرية الخاصة.
وأوضح المصدر أن الخبراء متخصصين في مجال الأعمال التخريبية وحرب العصابات، وكذلك في مجال تجنيد وتدريب العملاء للعمل في مناطق معادية.
وأشار المصدر العسكري إلى أن هذه المجموعة تعتبر من أكثر المجموعات تخصصا، وهي مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال تنظيم الانقلابات والتجمعات الاحتجاجية واغتيال الشخصيات السياسية وتجنيد العملاء، بما في ذلك أولئك الموجودون في أعلى مراتب السلطة، بالإضافة إلى التحضير لهجمات إرهابية.
وأضاف المصدر: "هذه ليست قوات خاصة عادية، فهؤلاء مثقفون وفي كل مجموعة يوجد دائما أيديولوجي"، مشيرا إلى أنهم يعملون تحت غطاء مجموعات الخوذ البيضاء والمنظمات الإنسانية الأخرى.