الجيش الروسي يكتشف قاعدة عسكرية للتنظيمات القومية المتطرفة في خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن اكتشاف قاعدة عسكرية تابعة للتنظيمات القومية المتطرفة الأوكرانية في منطقة خيرسون المحررة من نظام كييف.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "في إحدى البلدات المحررة في منطقة خيرسون، اكتشف العسكريون قاعدة محصنة استخدمتها الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية، وهي مدرسة للأطفال اتخذوها غطاء لأعمالهم الإرهابية".

وأضاف البيان: "تم العثور في المدرسة على قذائف الهاون ومئات الطلقات وعدة آلاف من الخراطيش من عيارات مختلفة وقاذفات قنابل يدوية وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات ومدافع مضادة للدبابات من طراز NLAW".

وتابع البيان: "وفي قبو المدرسة جهز القوميون أماكن للعيش والطهي كما نظموا مكانًا لصنع العبوات الناسفة". تم فحص المبنى بحثًا عن وجود أشياء متفجرة، وتم نقل جميع الذخيرة والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها لنقلها إلى وحدات الميليشيا الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. قام مهندسون عسكريون بفحص القنابل اليدوية وغيرها من المواد المتفجرة التي صنعها القوميون بذخائر صغيرة مصنوعة من براغي ومسامير، وبعد ذلك تمت إزالتها وتدميرها.