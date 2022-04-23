https://arabic.sputniknews.com/20220423/رغم-العقوبات-المدنية-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-لعملية-عسكرية-في-غزة-1061530559.html

رغم العقوبات المدنية.. الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية في غزة

رغم العقوبات المدنية.. الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية في غزة

على الرغم من إغلاق معبر بيت حانون "إيرز"، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T17:15+0000

2022-04-23T17:15+0000

2022-04-23T17:15+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

العالم العربي

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أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع.وأكدت الصحيفة أن إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اثنان منهم سقطا في مستوطنات غلاف غزة، قد أدى إلى إعداد الجيش الإسرائيلي سلسلة من الأهداف الهجومية المحتملة في القطاع، ووضعها تحت موافقة القيادة السياسية في البلاد.وأشارت إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت تأجيل القيام بهجوم على قطاع غزة، هذه المرة، والاكتفاء بعقوبات مدنية، باعتبارها بديلا جيدا، حاليا، تمثلت في إغلاق معبر إيرز، لأول مرة، منذ سماح إسرائيل لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بالعمل داخل إسرائيل.يذكر أن حوالي 10 آلاف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل، أسبوعيا. وسيتم إغلاق المعبر، غدا الأحد، وحتى الأحد المقبل، في وقت يتوقع أن تتضاعف أعداد تصاريح الدخول لهؤلاء الفلسطينيين إلى إسرائيل في المستقبل القريب.واعتبرت الصحيفة العبرية أن زيادة أعداد العمالة الفلسطينية من قطاع غزة داخل إسرائيل يأتي كجزء من سياسة جديدة مع القطاع، تقضي بـ"العصا والجزرة".شهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في اليومين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس"، وفقا للجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك بعدما شهد أمس الجمعة، صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة 57 فلسطينياً بجروح.وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-صاروخين-من-قطاع-غزة-تجاه-إسرائيل-سقط-أحدهما-داخل-القطاع-1061502702.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم العربي