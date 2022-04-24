https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحشد-الشعبي-أحبطنا-محاولة-تسلل-داعشية-1061538613.html
الحشد الشعبي: أحبطنا محاولة تسلل داعشية
الحشد الشعبي: أحبطنا محاولة تسلل داعشية
كشفت قوات الحشد الشعبي العراقية عن قيامها بإحباط محاولة تسلل داعشية في منطقة جرف النصر شمال بابل. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T06:52+0000
2022-04-24T06:52+0000
2022-04-24T06:52+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار الحشد الشعبي
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وحسب بيان مقتضب نشرته مديرية الإعلام بهيئة الحشد الشعبي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها تصدت لـ "تعرض داعشي"، في جرف النصر شمال محافظة بابل..وقال البيان: قوات الحشد الشعبي تحبط محاولة تسلل حاولت تنفيذها مجموعة من فلول داعش (محظور في روسيا) المنهزم في جرف النصر شمال بابل، من جهة النهر وتحديداً من منطقة جزرة عبد الله".وفي حين لفت البيان إلى انسحاب تلك المجموعة الداعشية بعد عملية التصدي لهم، أكد على قيام قوات الحشد بعملية بحث عن بقاياهم.يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي العراقي هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تتلقى أوامرها من القائدالعام للقوات المسلحة العراقية.وقد تشكلت تلك القوات بقرار رسمي بتاريخ الـ13 من يونيو/ حزيران في العام 2014، وتم إقرار قانونها في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني، في العام 2016.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار الحشد الشعبي
الحشد الشعبي: أحبطنا محاولة تسلل داعشية
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كشفت قوات الحشد الشعبي العراقية عن قيامها بإحباط محاولة تسلل داعشية في منطقة جرف النصر شمال بابل.
وحسب بيان مقتضب نشرته مديرية الإعلام بهيئة الحشد الشعبي
عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أنها تصدت لـ "تعرض داعشي"، في جرف النصر شمال محافظة بابل..
وقال البيان: قوات الحشد الشعبي تحبط محاولة تسلل
حاولت تنفيذها مجموعة من فلول داعش (محظور في روسيا) المنهزم في جرف النصر شمال بابل، من جهة النهر وتحديداً من منطقة جزرة عبد الله".
وفي حين لفت البيان إلى انسحاب تلك المجموعة الداعشية بعد عملية التصدي لهم، أكد على قيام قوات الحشد بعملية بحث عن بقاياهم.
وقال: "حيث تصدت لهم قواتنا واشتبكت معهم وأجبرتهم على الانسحاب والهروب وتقوم مفارزنا حالياً بملاحقتهم".
يشار إلى أن قوات الحشد الشعبي العراقي هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تتلقى أوامرها من القائدالعام للقوات المسلحة العراقية.
وقد تشكلت تلك
القوات بقرار رسمي بتاريخ الـ13 من يونيو/ حزيران في العام 2014، وتم إقرار قانونها في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني، في العام 2016.