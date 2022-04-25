https://arabic.sputniknews.com/20220425/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يكشف-حقيقة-تدخل-محمد-صلاح-في-اختيار-المدير-الفني-للفراعنة-1061613349.html

الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدير الفني للفراعنة

الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدير الفني للفراعنة

كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام، أن "محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، لم يتدخل في اختيار المدير الفني للفراعنة". 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T21:00+0000

2022-04-25T21:00+0000

2022-04-25T21:00+0000

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1058151981_0:42:2844:1642_1920x0_80_0_0_84b8bc502b2d5b070e7b05b41e7cb45b.jpg

وأوضح جمال علام، في تصريحات إذاعية، أن "صلاح قائد فعلي للمنتخب المصري حيث كان يقوم بتجميع اللاعبين"، كاشفا أن أحد الأشخاص السنغاليين قام باختراق فندق الإقامة وحاول الاعتداء على صلاح أثناء تواجد الفراعنة في الفندق خلال مباراة تصفيات كأس العالم.وأكد أن "هذا الأمر مثبت بالفيديو"، موضحا أنه "خلال التدريبات قام الجمهور السنغالي بالتواجد ومهاجمة اللاعبين وعدم حجز الفندق الأقرب لملعب المباراة بسبب حجز المنتخب السنغالي، وهناك هجوم من الجمهور السنغالي على حافلة المنتخب قبل الدخول لملعب المباراة".وكشف جمال علام أن "طلب الاتحاد المصري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال ولكن نطالب بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بسبب تجاوزات المنتخب السنغالي"، موضحا أن "هناك بعض التجاوزات التي استند عليها في الملف المتقدم للجنة التظلمات".وكان المتحدث باسم الاتحاد وليد العطار أكد أن ما يتردد من أنباء عن إعادة المباراة في الآونة الأخيرة هو مجرد تكهنات يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي يكون هناك أي رد رسمي.وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصر تسعى وراء حقها إلى أبعد الحدود، مضيفا: "لذا طلبنا أقصى شيء وهو إعادة المباراة"، متابعا "ننتظر القرار ونتمنى أن يكون في صالحنا"، مضيفا: "حتى إذا لم يكن في صالحنا فهناك خطوات أخرى سنقوم باستكمالها.وكان المنتخب المصري قد ودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وسبق أن خسر الفراعنة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/اتحاد-الكرة-المصري-أنباء-إعادة-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائيات-كأس-العالم-تكهنات-1061610176.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن