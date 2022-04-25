https://arabic.sputniknews.com/20220425/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يكشف-حقيقة-تدخل-محمد-صلاح-في-اختيار-المدير-الفني-للفراعنة-1061613349.html
الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدير الفني للفراعنة
الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدير الفني للفراعنة
كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام، أن "محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، لم يتدخل في اختيار المدير الفني للفراعنة". 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T21:00+0000
2022-04-25T21:00+0000
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وأوضح جمال علام، في تصريحات إذاعية، أن "صلاح قائد فعلي للمنتخب المصري حيث كان يقوم بتجميع اللاعبين"، كاشفا أن أحد الأشخاص السنغاليين قام باختراق فندق الإقامة وحاول الاعتداء على صلاح أثناء تواجد الفراعنة في الفندق خلال مباراة تصفيات كأس العالم.وأكد أن "هذا الأمر مثبت بالفيديو"، موضحا أنه "خلال التدريبات قام الجمهور السنغالي بالتواجد ومهاجمة اللاعبين وعدم حجز الفندق الأقرب لملعب المباراة بسبب حجز المنتخب السنغالي، وهناك هجوم من الجمهور السنغالي على حافلة المنتخب قبل الدخول لملعب المباراة".وكشف جمال علام أن "طلب الاتحاد المصري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال ولكن نطالب بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بسبب تجاوزات المنتخب السنغالي"، موضحا أن "هناك بعض التجاوزات التي استند عليها في الملف المتقدم للجنة التظلمات".وكان المتحدث باسم الاتحاد وليد العطار أكد أن ما يتردد من أنباء عن إعادة المباراة في الآونة الأخيرة هو مجرد تكهنات يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي يكون هناك أي رد رسمي.وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصر تسعى وراء حقها إلى أبعد الحدود، مضيفا: "لذا طلبنا أقصى شيء وهو إعادة المباراة"، متابعا "ننتظر القرار ونتمنى أن يكون في صالحنا"، مضيفا: "حتى إذا لم يكن في صالحنا فهناك خطوات أخرى سنقوم باستكمالها.وكان المنتخب المصري قد ودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وسبق أن خسر الفراعنة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/اتحاد-الكرة-المصري-أنباء-إعادة-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائيات-كأس-العالم-تكهنات-1061610176.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيار المدير الفني للفراعنة
تابعنا عبر
كشف رئيس اتحاد كرة القدم المصري جمال علام، أن "محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، لم يتدخل في اختيار المدير الفني للفراعنة".
وأوضح جمال علام، في تصريحات إذاعية، أن "صلاح قائد فعلي للمنتخب المصري حيث كان يقوم بتجميع اللاعبين"، كاشفا أن أحد الأشخاص السنغاليين قام باختراق فندق الإقامة وحاول الاعتداء على صلاح أثناء تواجد الفراعنة في الفندق خلال مباراة تصفيات كأس العالم.
وأكد أن "هذا الأمر مثبت بالفيديو"، موضحا أنه "خلال التدريبات قام الجمهور السنغالي بالتواجد ومهاجمة اللاعبين وعدم حجز الفندق الأقرب لملعب المباراة بسبب حجز المنتخب السنغالي، وهناك هجوم من الجمهور السنغالي على حافلة المنتخب قبل الدخول لملعب المباراة".
وكشف جمال علام أن "طلب الاتحاد المصري لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إعادة مباراة مصر والسنغال ولكن نطالب بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بسبب تجاوزات المنتخب السنغالي"، موضحا أن "هناك بعض التجاوزات التي استند عليها في الملف المتقدم للجنة التظلمات".
وكان المتحدث باسم الاتحاد
وليد العطار أكد أن ما يتردد من أنباء عن إعادة المباراة في الآونة الأخيرة هو مجرد تكهنات
يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي يكون هناك أي رد رسمي.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم
أن مصر تسعى وراء حقها إلى أبعد الحدود، مضيفا: "لذا طلبنا أقصى شيء وهو إعادة المباراة"، متابعا "ننتظر القرار ونتمنى أن يكون في صالحنا"، مضيفا: "حتى إذا لم يكن في صالحنا فهناك خطوات أخرى سنقوم باستكمالها.
وكان المنتخب المصري
قد ودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الإياب، وسبق أن خسر الفراعنة أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا.