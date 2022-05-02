https://arabic.sputniknews.com/20220502/الاتحاد-الأوروبي-يتهم-أبل-بممارسة-نشاط-احتكاري-1061798753.html
الاتحاد الأوروبي يتهم "أبل" بممارسة نشاط احتكاري
الاتحاد الأوروبي يتهم "أبل" بممارسة نشاط احتكاري
اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "أبل"، اليوم الاثنين، بمنع منافسيها من نظام الدفع الشهير "اللا تلامسي"، مما فتح جبهة لمعركة جديدة بين شركة التكنولوجيا الأمريكية... 02.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-02T14:38+0000
2022-05-02T14:38+0000
2022-05-02T14:38+0000
شركة آبل
منوعات
اقتصاد
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وقالت مارغريت فيستاغر، رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي: "الاستنتاج الأولي الذي توصلنا إليه اليوم يتعلق بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول في المتاجر، من خلال استبعاد الآخرين من اللعبة"، بحسب "فرانس برس".وأضافت فيستاغر للصحفيين: "قامت شركة أبل بشكل غير عادل بحماية محافظ أبل- باي الخاصة بها من المنافسة، وإذا ثبت، فإن هذا السلوك سيكون بمثابة إساءة استخدام لمركز مهيمن، وهو أمر غير قانوني بموجب قواعدنا".اتهمت المفوضية الأوروبية، صانعة "أيفون" على وجه التحديد بمنع المنافسين الذين يحاولون دخول الخدمات اللا تلامسية "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية لصالح نظامها الخاص- أبل باي".هذا الاتهام هو أحدث هجوم ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين استهدفوا أيضا أعمال بث الموسيقى والكتب الإلكترونية الخاصة بـ"أبل".تأتي المعركة في الوقت الذي يتطلع فيه عمالقة التكنولوجيا إلى التمويل الشخصي باعتباره فرصة لتوليد الإيرادات، حيث تبحث "ميتا" "وغوغل" و"أمازون" عن طرق لاستبدال بطاقات الائتمان والأموال المادية.أطلق "أبل باي" في عام 2014، وهو يسمح لمستخدمي "أيفون" أو "أبل ووتش" بإجراء مدفوعات لدى تجار التجزئة عن طريق أجهزتهم وباستخدام نفس أجهزة الاستقبال المستخدمة حاليا لبطاقات الائتمان والخصم.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/آبل-تتوقع-خسائر-تصل-إلى-8-مليارات-دولار-بسبب-كورونا-1061735915.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, منوعات, اقتصاد
الاتحاد الأوروبي يتهم "أبل" بممارسة نشاط احتكاري
تابعنا عبر
اتهم الاتحاد الأوروبي شركة "أبل"، اليوم الاثنين، بمنع منافسيها من نظام الدفع الشهير "اللا تلامسي"، مما فتح جبهة لمعركة جديدة بين شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وبروكسل.
وقالت مارغريت فيستاغر، رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي: "الاستنتاج الأولي الذي توصلنا إليه اليوم يتعلق بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول في المتاجر، من خلال استبعاد الآخرين من اللعبة"، بحسب "فرانس برس".
وأضافت فيستاغر للصحفيين: "قامت شركة أبل
بشكل غير عادل بحماية محافظ أبل- باي الخاصة بها من المنافسة، وإذا ثبت، فإن هذا السلوك سيكون بمثابة إساءة استخدام لمركز مهيمن، وهو أمر غير قانوني بموجب قواعدنا".
اتهمت المفوضية الأوروبية، صانعة "أيفون" على وجه التحديد بمنع المنافسين الذين يحاولون دخول الخدمات اللا تلامسية "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية
لصالح نظامها الخاص- أبل باي".
هذا الاتهام هو أحدث هجوم ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين استهدفوا أيضا أعمال بث الموسيقى والكتب الإلكترونية الخاصة بـ"أبل".
تأتي المعركة في الوقت الذي يتطلع فيه عمالقة التكنولوجيا إلى التمويل الشخصي باعتباره فرصة لتوليد الإيرادات، حيث تبحث "ميتا" "وغوغل" و"أمازون" عن طرق لاستبدال بطاقات الائتمان والأموال المادية.
أطلق "أبل باي" في عام 2014، وهو يسمح لمستخدمي "أيفون" أو "أبل ووتش" بإجراء مدفوعات لدى تجار التجزئة عن طريق أجهزتهم وباستخدام نفس أجهزة الاستقبال المستخدمة حاليا لبطاقات الائتمان والخصم.