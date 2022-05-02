https://arabic.sputniknews.com/20220502/اليمن-أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بمنع-الرحلات-عبر-مطار-صنعاء-1061802326.html

اليمن… "أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع الرحلات عبر مطار صنعاء

اليمن… "أنصار الله" تتهم التحالف العربي بمنع الرحلات عبر مطار صنعاء

اتهم رئيس الوفد المفاوض والمتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، التحالف العربي بقيادة السعودية، بـ"استمرار خرق هدنة" الأمم المتحدة المعلنة... 02.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-02T17:24+0000

2022-05-02T17:24+0000

2022-05-02T17:24+0000

العالم العربي

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام في تغريدة على "تويتر"، نقلتها قناة المسيرة الفضائية، اليوم الاثنين: "انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه إضافة إلى الاستمرار في عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن) واستمرار الخروق العسكرية".وفي المقابل، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر" بأن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اطلع خلال اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على "تفاصيل الوضع الميداني في مسرح العمليات، والخروقات المتواصلة للحوثيين للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، في ظل الالتزام التام للقوات المسلحة بتوجيهات القيادة السياسية بوقف إطلاق النار".كما قال مصدر في غرفة ضباط الارتباط إن هناك 106 خرقا لـ "قوى العدوان" في الحديدة بينها 3 هجمات لطيران "العدو التجسسي" على حيس، فضلا عن تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية، وفقا لقناة المسيرة الفضائية.ويوم الأحد الماضي، اتهمت "أنصار الله"، التحالف العربي، برفض منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط لأول رحلة تجارية ضمن رحلات الهدنة الأممية في مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، كانت مقررة من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة تلقيها موافقة من الأمم المتحدة بتسيير الرحلة التجارية الأولى منذ 6 أعوام.وردت الحكومة اليمنية، على اتهام "أنصار الله" بتحميل الجماعة مسؤولية تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، متهمة إياها بمخالفة الاتفاق عبر محاولة فرض ركاب بجوازات سفر غير صادرة منها، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما نفته الجماعة.وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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