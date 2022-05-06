https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-لبناني-يهاجم-صحيفة-سعودية-ويؤكد-تخدم-حزب-الله-من-حيث-لا-تدري-1061906124.html
إعلام لبناني يهاجم صحيفة سعودية ويؤكد: تخدم حزب الله من حيث لا تدري
إعلام لبناني يهاجم صحيفة سعودية ويؤكد: تخدم حزب الله من حيث لا تدري
هاجمت وسائل إعلام لبنانية صحيفة سعودية مؤكدة أنها تخدم "حزب الله" اللبناني في الانتخابات الحالية من حيث لا تدري. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:33+0000
2022-05-06T09:33+0000
2022-05-06T09:33+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167381_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_80eb81f6873f0a665dac0a0d578061db.jpg
ووفقا لموقع النشرة اللبناني فإن صحيفة "عكاظ" السعودية قدمت خدمة لحزب الله عن طريق تجييشها لـ "ناخبي قوى 8 آذار، ودفعهم الى التوجه نحو المشاركة الانتخابية، واختيار لوائح ضد حزب القوات".وعلل الموقع اللبناني اتهامه للصحيفة السعودية بوجود ما وصفه بـ "غياب الحماسة الانتخابية عند كل المكونات الطوائفية والسياسية في لبنان، وخصوصاً عند المسلمين السنّة والشيعة بمختلف انتماءاتهم العقائدية والسياسية".ولفت إلى أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) كانا قد رصدا "قلة إكتراث الناخبين بالانتخابات وعدم الرغبة بالاقتراع، في وقت يسعى فيه حزب الله الى رفع نسبة المشاركة في دوائر البقاع والجنوب وبعبدا، لرفع مستوى الحاصل الانتخابي الأول المطلوب ومنع أو الحد من قدرات خصومه، ومنهم حزب القوات، في الحصول على مقاعد نيابية في تلك الدوائر تحديداً، لافتا إلى أن كل تلك المحاولات قد فشلت في فرض الحماسة الشعبية.ودللت على هذا الشحن بفقرات مما أوردته عكاظ حين قالت: "سيذهب سُنّة لبنان في بيروت ليصوّتوا للمرشحين المؤمنين بالسيادة والاستقلال، سيصوّتون لكل من يحمل الهوية العربية مؤمناً بها ومدافعاً عنها أنها هوية نهائية لا تتبدل ولا تُهان، سيصوّت السُنّة في مدينة طرابلس بوجه من دفعهم لركوب قوارب الموت، ومن أغرقهم بالوعود الجوفاء، ومن يغيب عنهم 4 سنوات ليُطل عليهم في يوم الانتخاب مفتتحاً جسراً سبق له أن افتتحه لأكثر من 5 مرات، واعداً إياهم كما وعدهم في السابق أن يُنشئ المستشفيات والمدارس والمعاهد، وأن يوجد لأبنائهم فرص العمل، وهي وعود لم تغادر أوراق الخطابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مع-قرب-انطلاقها-ما-مستقبل-المعارضة-في-الانتخابات-النيابية-اللبنانية؟-1060779368.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167381_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1e715b39f0ff3a5788f89eddc621e1d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
إعلام لبناني يهاجم صحيفة سعودية ويؤكد: تخدم حزب الله من حيث لا تدري
تابعنا عبر
هاجمت وسائل إعلام لبنانية صحيفة سعودية مؤكدة أنها تخدم "حزب الله" اللبناني في الانتخابات الحالية من حيث لا تدري.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني
فإن صحيفة "عكاظ" السعودية قدمت خدمة لحزب الله عن طريق تجييشها لـ "ناخبي قوى 8 آذار، ودفعهم الى التوجه نحو المشاركة الانتخابية، واختيار لوائح ضد حزب القوات".
وعلل الموقع اللبناني اتهامه للصحيفة السعودية بوجود ما وصفه
بـ "غياب الحماسة الانتخابية عند كل المكونات الطوائفية والسياسية في لبنان، وخصوصاً عند المسلمين السنّة والشيعة بمختلف انتماءاتهم العقائدية والسياسية".
ولفت إلى أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) كانا قد رصدا "قلة إكتراث الناخبين بالانتخابات وعدم الرغبة بالاقتراع، في وقت يسعى فيه حزب الله الى رفع نسبة المشاركة في دوائر البقاع والجنوب
وبعبدا، لرفع مستوى الحاصل الانتخابي الأول المطلوب ومنع أو الحد من قدرات خصومه، ومنهم حزب القوات، في الحصول على مقاعد نيابية في تلك الدوائر تحديداً، لافتا إلى أن كل تلك المحاولات قد فشلت في فرض الحماسة الشعبية.
وقالت النشرة إن ما فعلته "عكاظ" من مهاجمتها الحريري، ودفع اللبنانيين إلى المشاركة يصب في مصلحة "حزب الله"، من حيث هي تريد عكس ذلك.
ودللت على هذا الشحن بفقرات مما أوردته عكاظ حين قالت: "سيذهب سُنّة لبنان في بيروت ليصوّتوا للمرشحين المؤمنين بالسيادة والاستقلال، سيصوّتون لكل من يحمل الهوية العربية مؤمناً بها ومدافعاً عنها أنها هوية نهائية لا تتبدل ولا تُهان، سيصوّت السُنّة في مدينة طرابلس بوجه من دفعهم لركوب قوارب الموت، ومن أغرقهم بالوعود
الجوفاء، ومن يغيب عنهم 4 سنوات ليُطل عليهم في يوم الانتخاب مفتتحاً جسراً سبق له أن افتتحه لأكثر من 5 مرات، واعداً إياهم كما وعدهم في السابق أن يُنشئ المستشفيات والمدارس والمعاهد، وأن يوجد لأبنائهم فرص العمل، وهي وعود لم تغادر أوراق الخطابات".