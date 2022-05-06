عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-لبناني-يهاجم-صحيفة-سعودية-ويؤكد-تخدم-حزب-الله-من-حيث-لا-تدري-1061906124.html
إعلام لبناني يهاجم صحيفة سعودية ويؤكد: تخدم حزب الله من حيث لا تدري
إعلام لبناني يهاجم صحيفة سعودية ويؤكد: تخدم حزب الله من حيث لا تدري
هاجمت وسائل إعلام لبنانية صحيفة سعودية مؤكدة أنها تخدم "حزب الله" اللبناني في الانتخابات الحالية من حيث لا تدري. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:33+0000
2022-05-06T09:33+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167381_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_80eb81f6873f0a665dac0a0d578061db.jpg
ووفقا لموقع النشرة اللبناني فإن صحيفة "عكاظ" السعودية قدمت خدمة لحزب الله عن طريق تجييشها لـ "ناخبي قوى 8 آذار، ودفعهم الى التوجه نحو المشاركة الانتخابية، واختيار لوائح ضد حزب القوات".وعلل الموقع اللبناني اتهامه للصحيفة السعودية بوجود ما وصفه بـ "غياب الحماسة الانتخابية عند كل المكونات الطوائفية والسياسية في لبنان، وخصوصاً عند المسلمين السنّة والشيعة بمختلف انتماءاتهم العقائدية والسياسية".ولفت إلى أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) كانا قد رصدا "قلة إكتراث الناخبين بالانتخابات وعدم الرغبة بالاقتراع، في وقت يسعى فيه حزب الله الى رفع نسبة المشاركة في دوائر البقاع والجنوب وبعبدا، لرفع مستوى الحاصل الانتخابي الأول المطلوب ومنع أو الحد من قدرات خصومه، ومنهم حزب القوات، في الحصول على مقاعد نيابية في تلك الدوائر تحديداً، لافتا إلى أن كل تلك المحاولات قد فشلت في فرض الحماسة الشعبية.ودللت على هذا الشحن بفقرات مما أوردته عكاظ حين قالت: "سيذهب سُنّة لبنان في بيروت ليصوّتوا للمرشحين المؤمنين بالسيادة والاستقلال، سيصوّتون لكل من يحمل الهوية العربية مؤمناً بها ومدافعاً عنها أنها هوية نهائية لا تتبدل ولا تُهان، سيصوّت السُنّة في مدينة طرابلس بوجه من دفعهم لركوب قوارب الموت، ومن أغرقهم بالوعود الجوفاء، ومن يغيب عنهم 4 سنوات ليُطل عليهم في يوم الانتخاب مفتتحاً جسراً سبق له أن افتتحه لأكثر من 5 مرات، واعداً إياهم كما وعدهم في السابق أن يُنشئ المستشفيات والمدارس والمعاهد، وأن يوجد لأبنائهم فرص العمل، وهي وعود لم تغادر أوراق الخطابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/مع-قرب-انطلاقها-ما-مستقبل-المعارضة-في-الانتخابات-النيابية-اللبنانية؟-1060779368.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050167381_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1e715b39f0ff3a5788f89eddc621e1d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان

إعلام لبناني يهاجم صحيفة سعودية ويؤكد: تخدم حزب الله من حيث لا تدري

09:33 GMT 06.05.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 16 سبتمبر 2021
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 16 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
تابعنا عبرTelegram
هاجمت وسائل إعلام لبنانية صحيفة سعودية مؤكدة أنها تخدم "حزب الله" اللبناني في الانتخابات الحالية من حيث لا تدري.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني فإن صحيفة "عكاظ" السعودية قدمت خدمة لحزب الله عن طريق تجييشها لـ "ناخبي قوى 8 آذار، ودفعهم الى التوجه نحو المشاركة الانتخابية، واختيار لوائح ضد حزب القوات".
البرلمان اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
مع قرب انطلاقها... ما مستقبل المعارضة في الانتخابات النيابية اللبنانية؟
2 أبريل, 16:01 GMT
وعلل الموقع اللبناني اتهامه للصحيفة السعودية بوجود ما وصفه بـ "غياب الحماسة الانتخابية عند كل المكونات الطوائفية والسياسية في لبنان، وخصوصاً عند المسلمين السنّة والشيعة بمختلف انتماءاتهم العقائدية والسياسية".
ولفت إلى أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) كانا قد رصدا "قلة إكتراث الناخبين بالانتخابات وعدم الرغبة بالاقتراع، في وقت يسعى فيه حزب الله الى رفع نسبة المشاركة في دوائر البقاع والجنوب وبعبدا، لرفع مستوى الحاصل الانتخابي الأول المطلوب ومنع أو الحد من قدرات خصومه، ومنهم حزب القوات، في الحصول على مقاعد نيابية في تلك الدوائر تحديداً، لافتا إلى أن كل تلك المحاولات قد فشلت في فرض الحماسة الشعبية.

وقالت النشرة إن ما فعلته "عكاظ" من مهاجمتها الحريري، ودفع اللبنانيين إلى المشاركة يصب في مصلحة "حزب الله"، من حيث هي تريد عكس ذلك.

ودللت على هذا الشحن بفقرات مما أوردته عكاظ حين قالت: "سيذهب سُنّة لبنان في بيروت ليصوّتوا للمرشحين المؤمنين بالسيادة والاستقلال، سيصوّتون لكل من يحمل الهوية العربية مؤمناً بها ومدافعاً عنها أنها هوية نهائية لا تتبدل ولا تُهان، سيصوّت السُنّة في مدينة طرابلس بوجه من دفعهم لركوب قوارب الموت، ومن أغرقهم بالوعود الجوفاء، ومن يغيب عنهم 4 سنوات ليُطل عليهم في يوم الانتخاب مفتتحاً جسراً سبق له أن افتتحه لأكثر من 5 مرات، واعداً إياهم كما وعدهم في السابق أن يُنشئ المستشفيات والمدارس والمعاهد، وأن يوجد لأبنائهم فرص العمل، وهي وعود لم تغادر أوراق الخطابات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала