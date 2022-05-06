https://arabic.sputniknews.com/20220506/الإسترليني-يسجل-أدنى-مستوى-في-عامين-وسط-مخاوف-من-ركود-الاقتصاد-البريطاني-1061931662.html
الإسترليني يسجل أدنى مستوى في عامين وسط مخاوف من ركود الاقتصاد البريطاني
الإسترليني يسجل أدنى مستوى في عامين وسط مخاوف من ركود الاقتصاد البريطاني
واصل الجنيه الإسترليني مساره الهبوطي اليوم الجمعة، متراجعا إلى أدنى مستوياته في عامين، وذلك رغم رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 13 عاما،... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T18:17+0000
2022-05-06T18:17+0000
2022-05-06T18:17+0000
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تداول الجنيه الإسترليني منخفضا بنسبة 0.05% مقابل الدولار عند 1.2353 دولارا، وانخفض بنسبة 0.45% مقابل اليورو عند 1.1673 يورو، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2020.وجاء تراجع العملة رغم رفع الفائدة، حيث تواجه المملكة المتحدة تباطؤا اقتصاديا، ما جعل البنك المركزي غير مستعد لرفع أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة سابقا، بحسب موقع "ياهو فايننس".وقال البنك المركزي إن الاقتصاد البريطاني من المقرر أن ينكمش بشكل حاد في الربع الأخير من العام، عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة مرة أخرى. من المتوقع أن ينهار الإنتاج بما يقرب من 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.أعلن بنك إنجلترا، يوم الخميس، رفع سعر الفائدة من 0.75% إلى 1%، ما يعني وصوله إلى أعلى مستوى خلال 13 عاما، وأكد البنك أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى إبقاء معدل التضخم في البلاد عند 2%.وقبله، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، من أجل التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، وهو ثاني رفع للفائدة منذ تفشي أزمة كورونا قبل عامين.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/بنك-إنجلترا-يتوقع-تفاقم-التضخم-في-بريطانيا-بسبب-أسعار-الطاقة-1053634968.html
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سعر الدولار اليوم, بريطانيا, اقتصاد
الإسترليني يسجل أدنى مستوى في عامين وسط مخاوف من ركود الاقتصاد البريطاني
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واصل الجنيه الإسترليني مساره الهبوطي اليوم الجمعة، متراجعا إلى أدنى مستوياته في عامين، وذلك رغم رفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 13 عاما، وبضغط من المخاوف حول ركود محتمل.
تداول الجنيه الإسترليني
منخفضا بنسبة 0.05% مقابل الدولار عند 1.2353 دولارا، وانخفض بنسبة 0.45% مقابل اليورو عند 1.1673 يورو، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران 2020.
وجاء تراجع العملة رغم رفع الفائدة، حيث تواجه المملكة المتحدة تباطؤا اقتصاديا
، ما جعل البنك المركزي غير مستعد لرفع أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة سابقا، بحسب موقع "ياهو فايننس".
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد البريطاني من المقرر أن ينكمش بشكل حاد في الربع الأخير من العام، عندما يتم رفع سقف أسعار الطاقة مرة أخرى. من المتوقع أن ينهار الإنتاج بما يقرب من 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
أعلن بنك إنجلترا، يوم الخميس، رفع سعر الفائدة
من 0.75% إلى 1%، ما يعني وصوله إلى أعلى مستوى خلال 13 عاما، وأكد البنك أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى إبقاء معدل التضخم في البلاد عند 2%.
وقبله، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، من أجل التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، وهو ثاني رفع للفائدة منذ تفشي أزمة كورونا قبل عامين.