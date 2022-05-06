https://arabic.sputniknews.com/20220506/تحذير-نادر-من-الرئيس-الصيني-للمشككين-في-سياسة-بكين-لمكافحة-الوباء-1061930327.html
تحذير نادر من الرئيس الصيني للمشككين في سياسة بكين لمكافحة الوباء
تحذير نادر من الرئيس الصيني للمشككين في سياسة بكين لمكافحة الوباء
أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ أقوى تحذير حتى الآن ضد أي شخص يشكك في سياسة بلاده لمنع انتشار فيروس كورونا المعروفة باسم "صفر كوفيد"، تزامنا مع عمليات الإغلاق... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T17:28+0000
2022-05-06T17:28+0000
2022-05-06T17:28+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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في اجتماع ترأسه شي يوم الخميس، تعهدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بالالتزام الثابت بالسياسة العامة المتمثلة في "ديناميكية صفر كوفيد"، والقتال بحزم ضد أي كلمات وأفعال تشوه أو تشكك أو في سياسة البلد للوقاية من الأوبئة.هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها شي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، "بخطاب مهم" في الاجتماع، يتضمن تصريحات علنية حول معركة الصين ضد كوفيد منذ تفاقم الغضب العام بشأن الإغلاق القاسي في شنغهاي.وقالت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، وفقا لوكالة أنباء الصين "شينخوا": "استراتيجيتنا للوقاية والسيطرة تحددها طبيعة الحزب ومهمته، ويمكن لسياساتنا أن تصمد أمام اختبار التاريخ، وإجراءاتنا علمية وفعالة".كما جاء في البيان: "لقد ربحنا معركة الدفاع عن ووهان، وسنكون بالتأكيد قادرين على الانتصار في معركة الدفاع عن شنغهاي". كما طالبت اللجنة الدائمة الكوادر بـ"فهم عميق وكامل وشامل" للسياسات التي وضعتها القيادة المركزية للحزب.وأضافت: "علينا أن نتغلب بحزم على مشاكل الوعي غير الكافي، والإعداد غير الكافي والعمل غير الكافي، وأن نتغلب بحزم على الازدراء واللامبالاة والثقة في تفكيرنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220505/ملايين-الصينيين-يعودون-إلى-العمل-من-المنزل-تجنبا-لانتشار-كورونا-1061882378.html
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الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
تحذير نادر من الرئيس الصيني للمشككين في سياسة بكين لمكافحة الوباء
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أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ أقوى تحذير حتى الآن ضد أي شخص يشكك في سياسة بلاده لمنع انتشار فيروس كورونا المعروفة باسم "صفر كوفيد"، تزامنا مع عمليات الإغلاق الصارمة والمتكررة التي توجه ضربة للاقتصاد.
في اجتماع ترأسه شي يوم الخميس، تعهدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بالالتزام الثابت بالسياسة العامة المتمثلة في "ديناميكية صفر كوفيد
"، والقتال بحزم ضد أي كلمات وأفعال تشوه أو تشكك أو في سياسة البلد للوقاية من الأوبئة.
هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها شي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، "بخطاب مهم" في الاجتماع، يتضمن تصريحات علنية حول معركة الصين ضد كوفيد منذ تفاقم الغضب العام بشأن الإغلاق القاسي
في شنغهاي.
وقالت اللجنة المكونة من سبعة أعضاء، وفقا لوكالة أنباء الصين "شينخوا": "استراتيجيتنا للوقاية والسيطرة تحددها طبيعة الحزب ومهمته، ويمكن لسياساتنا أن تصمد أمام اختبار التاريخ، وإجراءاتنا علمية وفعالة".
كما جاء في البيان: "لقد ربحنا معركة الدفاع عن ووهان، وسنكون بالتأكيد قادرين على الانتصار في معركة الدفاع عن شنغهاي". كما طالبت اللجنة الدائمة الكوادر بـ"فهم عميق وكامل وشامل" للسياسات التي وضعتها القيادة المركزية للحزب.
وأضافت: "علينا أن نتغلب بحزم على مشاكل الوعي غير الكافي
، والإعداد غير الكافي والعمل غير الكافي، وأن نتغلب بحزم على الازدراء واللامبالاة والثقة في تفكيرنا".