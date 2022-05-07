عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/الكرة-الأرضية-تشهد-ظاهرة-فلكية-تستمر-لأكثر-من-5-ساعات-1061949313.html
الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات
الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 5 ساعات. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:13+0000
2022-05-07T12:13+0000
منوعات
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752269_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3d28cc042435e139ab55dad055f003c8.jpg
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار، خسوفا كليا للقمر.وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم (الاثنين 16 مايو) وسيبلغ لمعانه 99.9 %، لافتا إلى أن القمر سيبدوا لنا بدرا في الفترة من 15 إلى 17 مايو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة)، حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر الحليب).كما بين أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/دراسة-حديثة-تربة-القمر-لديها-قابلية-لتوليد-الأوكسجين-والوقود-1061900816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752269_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8fa7c76240f7c25269316ea1d4f4dfe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, مجتمع

الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات

12:13 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / Philip Fong طوكيو تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، اليابان 19 نوفمبر 2021
طوكيو تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، اليابان 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
تابعنا عبرTelegram
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 5 ساعات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار، خسوفا كليا للقمر.
وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.
ظهور القمر العملاق في نوريمبورغ، ألمانيا 19 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
دراسة حديثة: تربة القمر لديها قابلية لتوليد الأوكسجين والوقود
أمس, 08:11 GMT

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد، إنه في 16 مايو سيحدث خسوفًا كليَا للقمر، حيث يمر القمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم إلى اللون الأحمر.

وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم (الاثنين 16 مايو) وسيبلغ لمعانه 99.9 %، لافتا إلى أن القمر سيبدوا لنا بدرا في الفترة من 15 إلى 17 مايو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.
وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة)، حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر الحليب).
كما بين أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала