https://arabic.sputniknews.com/20220507/الكرة-الأرضية-تشهد-ظاهرة-فلكية-تستمر-لأكثر-من-5-ساعات-1061949313.html
الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات
الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 5 ساعات. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T12:13+0000
2022-05-07T12:13+0000
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار، خسوفا كليا للقمر.وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم (الاثنين 16 مايو) وسيبلغ لمعانه 99.9 %، لافتا إلى أن القمر سيبدوا لنا بدرا في الفترة من 15 إلى 17 مايو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة)، حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر الحليب).كما بين أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.
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منوعات, علوم, مجتمع
الكرة الأرضية تشهد ظاهرة فلكية تستمر لأكثر من 5 ساعات
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 5 ساعات.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية
، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار، خسوفا كليا للقمر.
وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد، إنه في 16 مايو سيحدث خسوفًا كليَا للقمر، حيث يمر القمر عبر ظل الأرض، وخلال هذه المرحلة يصبح القمر أغمق تدريجيا ثم يتحول إلى اللون النحاسي الصدئ ثم إلى اللون الأحمر.
وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم (الاثنين 16 مايو) وسيبلغ لمعانه 99.9 %، لافتا إلى أن القمر سيبدوا لنا بدرا في الفترة من 15 إلى 17 مايو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.
وأضاف أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة)، حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وأحيانا أخرى يطلقون عليه (قمر الحليب).
كما بين أن وقت اكتمال القمر
هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.