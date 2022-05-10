تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

الخارجية الروسية حول ما إذا كانت موسكو تستبعد توجيه ضربة نووية وقائية تكتيكية لأوكرانيا: لدينا عقيدة عسكرية وكل شيء مكتوب هناك.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، أن مبادئ وشروط استخدام موسكو للأسلحة النووية منصوص عليها في العقيدة العسكرية الروسية، ويجب البحث هناك عن إجابات لمسألة ما إذا كان من الممكن توجيه ضربة تكتيكية وقائية إلى أراضي أوكرانيا .



وقال غروشكو لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستبعد إمكانية توجيه ضربة نووية تكتيكية وقائية ضد أراضي أوكرانيا: " لدينا عقيدة عسكرية، كل شيء مكتوب هناك. إنها لا تعطي أي تفسير آخر غير ما هو مكتوب بوضوح" .