تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
15:37 GMT 10.05.2022
البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان: الأمم المتحدة لديها "معلومات موثوقة" أن القوات الأوكرانية عذّبت الأسرى الروس.
قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة حصلت على معلومات موثوقة حول قيام القوات الأوكرانية بتعذيب الأسرى الروس.
وقالت بوغنر، في بيان صحفي "تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية".
وأضافت "هذا التعذيب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
وقالت بوغنر، في بيان صحفي "تلقينا معلومات موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لأسرى الحرب المنتمين إلى القوات المسلحة الروسية".
وأضافت "هذا التعذيب ينتهك القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي".
15:00 GMT 10.05.2022
مراسل "سبوتنيك": انتخاب جمهورية التشيك عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أعقاب انسحاب روسيا.
12:45 GMT 10.05.2022
12:45 GMT 10.05.2022
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أن عملية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي تتطلب أكثر من 10 سنوات للوفاء بشروط الانضمام، لافتا إلى وجود دور يضطلع به الاتحاد باعتبار أوكرانيا جزءا من أوروبا.
11:21 GMT 10.05.2022
الأمير تشارلز: الحكومة البريطانية ستدعم شعب أوكرانيا
قال الأمير تشارلز، اليوم الثلاثاء، إن حكومة المملكة المتحدة ستواصل "الدفاع عن الديمقراطية في العالم ودعم شعب أوكرانيا".
10:34 GMT 10.05.2022
لوكاشينكو : روسيا ستساعد بيلاروس في مجال إنتاج الصواريخ
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقات مع روسيا بشأن مساعدة مينسك في مجال إنتاج الصواريخ ، بما في ذلك نموذج "إسكندر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا".
10:31 GMT 10.05.2022
10:31 GMT 10.05.2022
وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة بوتشا الأوكرانية في زيارة مفاجئة
قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بزيارة مفاجئة غير معلنة إلى بوتشا الأوكرانية، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
10:26 GMT 10.05.2022
جمهورية دونيتسك الشعبية تؤكد إطلاق القوات الأوكرانية 5 قذائف على دونيتسك
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية في الساعة 12.35 (يتزامن مع توقيت موسكو) قصفت منطقة بتروفسكي في دونيتسك، وأطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم.
09:19 GMT 10.05.2022
08:22 GMT 10.05.2022
08:22 GMT 10.05.2022
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير:
163◾️ طائرة
124 ◾️ طائرة هليكوبتر
793 ◾️ مركبة جوية بدون طيار
300 ◾️ نظاما صاروخيا مضادا للطائرات
2979 ◾️ دبابة ومركبات قتالية مدرعة
351 ◾️ قاذفة صواريخ
1440 ◾️ مدفعية ميدانية ومدافع هاون
2789 ◾️ مركبة عسكرية خاصة
07:07 GMT 10.05.2022
07:06 GMT 10.05.2022
الخارجية الروسية حول ما إذا كانت موسكو تستبعد توجيه ضربة نووية وقائية تكتيكية لأوكرانيا: لدينا عقيدة عسكرية وكل شيء مكتوب هناك.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، أن مبادئ وشروط استخدام موسكو للأسلحة النووية منصوص عليها في العقيدة العسكرية الروسية، ويجب البحث هناك عن إجابات لمسألة ما إذا كان من الممكن توجيه ضربة تكتيكية وقائية إلى أراضي أوكرانيا .
وقال غروشكو لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستبعد إمكانية توجيه ضربة نووية تكتيكية وقائية ضد أراضي أوكرانيا: " لدينا عقيدة عسكرية، كل شيء مكتوب هناك. إنها لا تعطي أي تفسير آخر غير ما هو مكتوب بوضوح" .
وقال غروشكو لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستبعد إمكانية توجيه ضربة نووية تكتيكية وقائية ضد أراضي أوكرانيا: " لدينا عقيدة عسكرية، كل شيء مكتوب هناك. إنها لا تعطي أي تفسير آخر غير ما هو مكتوب بوضوح" .
06:04 GMT 10.05.2022
قال سفير لوغانسك في موسكو، روديون ميروشنيك، لوكالة "سبوتنيك": "سيكون موظفو السفارة بالعشرات، الغالبية العظمى، بالطبع، ستأتي من لوغانسك. قد نحتاج بعض الناس من مواطنينا الذين يعيشون في روسيا لفترة طويلة".
06:00 GMT 10.05.2022
05:59 GMT 10.05.2022
الكشف عن معدات وتقنيات أمريكية مهمة في محيط مصنع آزوفستال
كشف مراسل وكالة "سبوتنيك" في ماريوبول أن القوات الأوكرانية والعناصر القومية المتطرفة المحاصرة في مصنع آزوفستال تستخدم معدات اتصال عسكرية أمريكية منذ سنوات عدة.