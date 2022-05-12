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https://arabic.sputniknews.com/20220512/إخلاء-سبيل-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-بكفالة-قدرها-100-مليار-ليرة--1062136693.html
إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة قدرها 100 مليار ليرة
إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة قدرها 100 مليار ليرة
قالت تقارير إعلامية إن شقسق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، قد تم إخلاء سبيله بكفالة نقدية قدرها 100 مليار ليرة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:54+0000
2022-05-12T09:54+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لقناة (إل بي سي آي) فقد جاء إخلاء سبيل شقيق رياض سلامة بعد أن تم توقيفه لمدة شهرين وهي مدة الحبس الاحتياطي المعمول بها في لبنان.وفيما أكدت أن ​قرار إخلاء رجا سلامة جاء بعد الحجز على 40 عقاراً يملكهم شقيق حاكم المصرف، لفتت إلى أن القرار تضمن منعه من السفر.وتتعلق الاتهمامات الموجهة لرياض سلامة وشقيقه، بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي، فيما ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
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أخبار لبنان

إخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة قدرها 100 مليار ليرة

09:54 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / -حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / -
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قالت تقارير إعلامية إن شقسق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، قد تم إخلاء سبيله بكفالة نقدية قدرها 100 مليار ليرة.
ووفقا لقناة (إل بي سي آي) فقد جاء إخلاء سبيل شقيق رياض سلامة بعد أن تم توقيفه لمدة شهرين وهي مدة الحبس الاحتياطي المعمول بها في لبنان.
وفيما أكدت أن ​قرار إخلاء رجا سلامة جاء بعد الحجز على 40 عقاراً يملكهم شقيق حاكم المصرف، لفتت إلى أن القرار تضمن منعه من السفر.
وتتعلق الاتهمامات الموجهة لرياض سلامة وشقيقه، بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي، فيما ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.
من جهتها، كانت القاضية غادة عون قد صرحت في وقت سابق، أنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.
وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.
وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.
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