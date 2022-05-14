عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الكويت-تنكس-الأعلام-40-يوما-وتعطل-العمل-والدراسة-حدادا-على-خليفة-بن-زايد-1062206809.html
الكويت تنكس الأعلام 40 يوما وتعطل العمل والدراسة حدادا على خليفة بن زايد
الكويت تنكس الأعلام 40 يوما وتعطل العمل والدراسة حدادا على خليفة بن زايد
أعلنت الكويت تنكيس الأعلام 40 يوما، وتعطيل العمل والدراسة حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T06:32+0000
2022-05-14T06:32+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار الإماارت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047807659_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4bd84f9682f56192bc28c80d98bc8a83.jpg
ووفقا لجريدة القبس، فقد أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أعلن فيه الحداد رسمياً، وأمر بتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إلى جانب تعطيل الدراسة والعمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.وكان الصباح قد أكد في نعيه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".إلى ذلك، فقد عبر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدًا أن الأمتين العربية والإسلامية "فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً عظيماً خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكرًا مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/وكالة-الإمارات-الرسمية-تنشر-صورا-لدفن-محمد-بن-زايد-جثمان-أخيه-خليفة-بن-زايد-1062202147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1047807659_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_9530186517014e65e97498100c28c95d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم, أخبار الإماارت

الكويت تنكس الأعلام 40 يوما وتعطل العمل والدراسة حدادا على خليفة بن زايد

06:32 GMT 14.05.2022
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021
 أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الكويت تنكيس الأعلام 40 يوما، وتعطيل العمل والدراسة حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لجريدة القبس، فقد أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أعلن فيه الحداد رسمياً، وأمر بتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إلى جانب تعطيل الدراسة والعمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يحمل جثمان أخيه الراحل، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، 13 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
وكالة الإمارات الرسمية تنشر صورا لدفن محمد بن زايد جثمان أخيه خليفة بن زايد
أمس, 19:39 GMT
وكان الصباح قد أكد في نعيه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".

وأكد أنه باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي يعبّر عن خالص التعازي لأسرة آل نهيان الكرام وللشعب الإماراتي، لافتا إلى أن "ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي.

إلى ذلك، فقد عبر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدًا أن الأمتين العربية والإسلامية "فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً عظيماً خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكرًا مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала