https://arabic.sputniknews.com/20220514/الكويت-تنكس-الأعلام-40-يوما-وتعطل-العمل-والدراسة-حدادا-على-خليفة-بن-زايد-1062206809.html
الكويت تنكس الأعلام 40 يوما وتعطل العمل والدراسة حدادا على خليفة بن زايد
الكويت تنكس الأعلام 40 يوما وتعطل العمل والدراسة حدادا على خليفة بن زايد
أعلنت الكويت تنكيس الأعلام 40 يوما، وتعطيل العمل والدراسة حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T06:32+0000
2022-05-14T06:32+0000
2022-05-14T06:32+0000
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ووفقا لجريدة القبس، فقد أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أعلن فيه الحداد رسمياً، وأمر بتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إلى جانب تعطيل الدراسة والعمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.وكان الصباح قد أكد في نعيه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".إلى ذلك، فقد عبر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدًا أن الأمتين العربية والإسلامية "فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً عظيماً خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكرًا مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي".
https://arabic.sputniknews.com/20220513/وكالة-الإمارات-الرسمية-تنشر-صورا-لدفن-محمد-بن-زايد-جثمان-أخيه-خليفة-بن-زايد-1062202147.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار الإماارت
الكويت تنكس الأعلام 40 يوما وتعطل العمل والدراسة حدادا على خليفة بن زايد
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أعلنت الكويت تنكيس الأعلام 40 يوما، وتعطيل العمل والدراسة حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لجريدة القبس،
فقد أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أعلن فيه الحداد رسمياً، وأمر بتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إلى جانب تعطيل الدراسة والعمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.
وكان الصباح قد أكد في نعيه للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "الأمتين العربية
والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".
وأكد أنه باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتي يعبّر عن خالص التعازي لأسرة آل نهيان الكرام وللشعب الإماراتي، لافتا إلى أن "ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي.
إلى ذلك، فقد عبر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن تعازيه في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدًا أن الأمتين العربية والإسلامية "فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان قائداً عظيماً خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكرًا مواقفه المشرفة في دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقي".