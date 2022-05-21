https://arabic.sputniknews.com/20220521/وزير-خارجية-قطر-يكشف-موقف-بلاده-من-ضخ-كميات-إضافية-من-النفط-الإيراني-1062525524.html

وزير خارجية قطر يكشف موقف بلاده من ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني

وزير خارجية قطر يكشف موقف بلاده من ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني

كشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، اليوم السبت، موقف بلاده من ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق. 21.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-21T18:13+0000

2022-05-21T18:13+0000

2022-05-21T18:13+0000

العالم العربي

قطر

أخبار ألمانيا

بيع النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg

وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن محمد بن عبد الرحمن قد أكد أن ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق يسهم في استقرار أسعار الخام وخفض التضخم.ونقلت الوكالة عن آل ثاني ما صرح به لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إشارته إلى أن الوضع العالمي الحالي والأزمات التي يمر بها المجتمع الدولي في الفترة الراهنة، يتطلب قدرا كبيرا من التماسك الدولي والمزيد من المشاركة الدبلوماسية.أسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادادت الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة ومخيبة للآمال، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي تدفقات إضافية لمدة عامين آخرين حيث بلغ الإنتاج بالفعل أقصى درجاته.وقالت قطر إنه يمكن إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أمريكية جديدة لديها حصة فيها، اعتبارا من عام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى عام 2026 على الأقل، في وقت متأخر عما كان متوقعا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".تتسابق دول أوروبا لإيجاد بدائل للغاز من روسيا - أكبر مورد للقارة – في أعقاب العملية العسكرية الهادفة لنزع سلاح أوكرانيا ودرء تهديداتها. تعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدري العالم، جزءا أساسيا من هذا الحل.وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للصحفيين في مؤتمر صحفي في برلين، حيث التقى بالحكومة الألمانية: "مهما كان ما يمكننا توفيره لأمن الطاقة في أوروبا، حتى خلال هذه الفترة، سوف نتأكد من أنه يمكننا تقديمه".وقع الأمير الاقطري ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إعلان نوايا مشترك يوم الجمعة، واتفقا على العمل المشترك على نطاق واسع في مجال الطاقة. تتفاوض برلين والدوحة حاليا على صفقة توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال من قطر.ومع ذلك، نظرا لأن قطر تنتج بالفعل أعلى بكثير من طاقتها الإنتاجية، وقد قالت مرارا وتكرارا إنها لن تفسخ العقود مع المشترين في آسيا، فإن لديها خيارات قليلة لمساعدة ألمانيا على تحقيق هدفها المتمثل في الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2024. ولا تزال موسكو تزود برلين بـ35% من وارداتها من الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/ألمانيا-تفشل-في-تأمين-احتياجاتها-من-الغاز-عبر-قطر-1062484910.html

قطر

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, قطر, أخبار ألمانيا, بيع النفط