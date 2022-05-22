https://arabic.sputniknews.com/20220522/العراق-يعلن-القبض-على-21-إرهابيا-في-4-محافظات-1062543196.html
العراق يعلن القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات
العراق يعلن القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 21 إرهابيا، من داعش (محظور في روسيا) في 4 محافظات هي نينوى، والأنبار، وديالي، وكركوك. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T10:32+0000
2022-05-22T10:32+0000
2022-05-22T10:32+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، نشرته وكالة الأنباء العراقية، واع، أكدت أن جهاز الامن الوطني العراقي قام بالقبض على 21 إرهابياً في 4 محافظات.وقال البيان: "استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة يواصل جهاز الأمن الوطني العراقي عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض 21 إرهابيا في 4محافظات عراقية".وعن بقية العدد أوضح البيان أن "4 من العناصر الإرهابية تم القبض عليهم في محافظة ديالى"، لافتا إلى أنهم "اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين".وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/العراق-قوات-الأمن-تطارد-فلول-داعش-وتلقي-القبض-على-قياديين-1062150568.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق يعلن القبض على 21 إرهابيا في 4 محافظات
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، القبض على 21 إرهابيا، من داعش (محظور في روسيا) في 4 محافظات هي نينوى، والأنبار، وديالي، وكركوك.
وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، نشرته وكالة الأنباء العراقية
، واع، أكدت أن جهاز الامن الوطني العراقي قام بالقبض على 21 إرهابياً في 4 محافظات.
وقال البيان: "استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة يواصل جهاز
الأمن الوطني العراقي عملياته النوعية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية سلسلة عمليات تضمنت إلقاء القبض 21 إرهابيا في 4محافظات عراقية".
وأوضح أن "6 إرهابيين من هؤلاء كانوا في محافظة نينوى"، لافتا إلى أنهم كانوا "يعملون ضمن ما يسمى قاطع الجزيرة"، مشيرا إلى أن 5 آخرين كانوا يمثلون "شبكة إرهابية في محافظة الأنبار، ينتمون إلى ما يسمى قاطع الأنبار ويعملون بصفة مفرزة أمنية".
وعن بقية العدد أوضح البيان أن "4 من العناصر الإرهابية تم القبض عليهم في محافظة ديالى"، لافتا إلى أنهم "اعترفوا بتقديمهم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في منطقة جبال حمرين".
وتابع مؤكدا القبض أيضا على 6 من هؤلاء الإرهابيين "في كركوك يعملون ضمن ما يعرف بديوان الجند بينهم قيادي في داعش دخل المحافظة بهوية مزورة وهو أحد المسؤولين عن تفجير الأنابيب النفطية".
وأشار إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".