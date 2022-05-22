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https://arabic.sputniknews.com/20220522/نائب-سوري-الأجندات-الخارجية-تعطل-عمل-اللجنة-الدستورية-1062549048.html
نائب سوري: الأجندات الخارجية تعطل عمل اللجنة الدستورية
نائب سوري: الأجندات الخارجية تعطل عمل اللجنة الدستورية
قال عمار الأسد عضو مجلس الشعب السوري إن دمشق طالما سهلت عمل المبعوث الأممي بيدرسون، رغم الحصار والعقوبات التي تضر بالمواطن السوري. 22.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-22T12:36+0000
2022-05-22T12:36+0000
أخبار سوريا اليوم
غير بيدرسون
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وفي تصريحات لراديو سبوتنيك لفت الأسد إلى أن ذلك يدلل على أن دمشق دائما مع ما فيه مصلحة الشعب السوري، مشيرا إلى أنها منفتحة على أي جهود طيبة لحل الأزمة في سوريا، شريطة ألا تكون هناك إملاءات من الخارج؛ لأن الاطراف الأخرى مرتهنون لأجندات خارجية وهو ما يعطل عمل اللجنة الدستورية.وأضاف الأسد أن على الطرف الآخر أن يقدم مصلحة سوريا على المصالح الضيقة أو الدعم الخارجي من عواصم أوربية أو عربية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر سورية، أن بيدرسون سيعقد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/-بيدرسون-يعتبر-مرسوم-العفو-الرئاسي-الذي-أصدره-الأسد-تطورا-مهما-وإيجابيا-1062051585.html
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أخبار سوريا اليوم, غير بيدرسون

نائب سوري: الأجندات الخارجية تعطل عمل اللجنة الدستورية

12:36 GMT 22.05.2022
© AP Photo / Kathy Willensمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 10 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
© AP Photo / Kathy Willens
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قال عمار الأسد عضو مجلس الشعب السوري إن دمشق طالما سهلت عمل المبعوث الأممي بيدرسون، رغم الحصار والعقوبات التي تضر بالمواطن السوري.
وفي تصريحات لراديو سبوتنيك لفت الأسد إلى أن ذلك يدلل على أن دمشق دائما مع ما فيه مصلحة الشعب السوري، مشيرا إلى أنها منفتحة على أي جهود طيبة لحل الأزمة في سوريا، شريطة ألا تكون هناك إملاءات من الخارج؛ لأن الاطراف الأخرى مرتهنون لأجندات خارجية وهو ما يعطل عمل اللجنة الدستورية.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون في روما، إيطاليا 6 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
بيدرسون يعتبر مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الأسد تطورا مهما وإيجابيا
10 مايو, 08:53 GMT
وأضاف الأسد أن على الطرف الآخر أن يقدم مصلحة سوريا على المصالح الضيقة أو الدعم الخارجي من عواصم أوربية أو عربية.

ويزور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، العاصمة دمشقْ، اليوم الأحد 22 مايو/ آيار، في إطار التنسيق للجولة الثامنة من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر سورية، أن بيدرسون سيعقد، اجتماعا تمهيديا مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد.
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