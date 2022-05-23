تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية

قال قائد المدفعية الروسية في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة من مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية تم تدميرها باستخدام دفعية "Hyacinth-M".

وأضاف: "كان أحد أهدافنا مدافع "هاوتزر M777 أمريكية" الصنع عيار 155 ملم. عملنا على قصف الفصيلة (مدافع الهاوتزر الأمريكية) بثلاثة مدافع".