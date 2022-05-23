تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:39 GMT 23.05.2022
الدفاع الروسية تعلن تدمير مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية داخل الأوكرانية
قال قائد المدفعية الروسية في تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، إن وحدة من مدافع "هاوتزر-م" الأمريكية تم تدميرها باستخدام دفعية "Hyacinth-M".
وأضاف: "كان أحد أهدافنا مدافع "هاوتزر M777 أمريكية" الصنع عيار 155 ملم. عملنا على قصف الفصيلة (مدافع الهاوتزر الأمريكية) بثلاثة مدافع".
06:29 GMT 23.05.2022