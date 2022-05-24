https://arabic.sputniknews.com/20220524/تويوتا-تعلق-أكثر-من-نصف-خطوط-إنتاجها-في-اليابان-لهذا-السبب-1062647661.html
"تويوتا" تعلق أكثر من نصف خطوط إنتاجها في اليابان لهذا السبب
"تويوتا" تعلق أكثر من نصف خطوط إنتاجها في اليابان لهذا السبب
علقت شركة "تويتا" اليابانية لصناعة السيارات أكثر من نصف خطوط إنتاجها في اليابان بسبب نقص الجسيمات. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T10:04+0000
2022-05-24T10:04+0000
2022-05-24T10:04+0000
شركة تويوتا
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ووفق بيان أصدرته شركة "تويتا" اليابانية، اليوم الثلاثاء، ونشرته على موقعها الإلكتروني، قالت إنها ستعلق 16 من أصل 28 خط إنتاج في البلاد بسبب تعطل الإمدادات من قطع غيار السيارات، جراء إغلاقات كورونا الأخيرة في شنغهاي بالصين.وقال البيان: "بسبب نقص إمدادات قطع الغيار بسبب الإغلاق في شنغهاي، قررنا تعليق العمليات في مايو/أيار ويونيو/حزيران".ووفقًا للجدول الزمني المعلن، ستوقف "تويوتا" تشغيل 16 خطاً في 10 مصانع، من أصل 28 خطاً في 14 محطة، من 25 مايو إلى 27 مايو، وأربعة خطوط أخرى في ثلاثة مصانع بين 1 يونيو و 3 يونيو.يشار إلى أن آخر مرة علقت فيها تويوتا الإنتاج المحلي، كان في منتصف مارس/ آذار، عندما تعطل 18 خطاً في 11 مصنعاً بسبب زلزال قوي في شمال شرق اليابان أدى إلى تعطيل إمدادات الجسيمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/تويوتا-اليابانية-تعلن-عن-خفض-إنتاجها-في-العالم-1061141868.html
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شركة تويوتا
"تويوتا" تعلق أكثر من نصف خطوط إنتاجها في اليابان لهذا السبب
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علقت شركة "تويتا" اليابانية لصناعة السيارات أكثر من نصف خطوط إنتاجها في اليابان بسبب نقص الجسيمات.
ووفق بيان أصدرته شركة "تويتا" اليابانية، اليوم الثلاثاء، ونشرته على موقعها الإلكتروني
، قالت إنها ستعلق 16 من أصل 28 خط إنتاج في البلاد بسبب تعطل الإمدادات من قطع غيار السيارات، جراء إغلاقات كورونا الأخيرة في شنغهاي بالصين.
وقال البيان: "بسبب نقص إمدادات قطع الغيار بسبب الإغلاق
في شنغهاي، قررنا تعليق العمليات في مايو/أيار ويونيو/حزيران".
ووفقًا للجدول الزمني المعلن، ستوقف "تويوتا" تشغيل 16 خطاً في 10 مصانع، من أصل 28 خطاً في 14 محطة، من 25 مايو إلى 27 مايو، وأربعة خطوط أخرى في ثلاثة مصانع بين 1 يونيو و 3 يونيو.
وأوضح البيان أن الشركة تم إبلاغها كذلك بوجوب تعديل خطط الإنتاج العالمية "بعشرات الآلاف من الوحدات" بسبب نقص أشباه الموصلات الناتج عن تأثيرات كورونا، مع خطة إنتاج عالمية لشهر يونيو تبلغ 850.000 وحدة، بما في ذلك 250.000 منتج محليًا و600.000 وحدة.
يشار إلى أن آخر مرة علقت فيها تويوتا
الإنتاج المحلي، كان في منتصف مارس/ آذار، عندما تعطل 18 خطاً في 11 مصنعاً بسبب زلزال قوي في شمال شرق اليابان أدى إلى تعطيل إمدادات الجسيمات.