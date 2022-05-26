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https://arabic.sputniknews.com/20220526/الشرطة-الكندية-تشتبك-مع-مسلح-رصد-بالقرب-من-مجمع-مدارس-1062745681.html
الشرطة الكندية تشتبك مع مسلح رصد بالقرب من مجمع مدارس
الشرطة الكندية تشتبك مع مسلح رصد بالقرب من مجمع مدارس
أُغلقت مدرستان ووضعت أخريان في حالة تأهب بعد رصد رجل مسلح ببندقية يسير بالقرب من مجمع المدارس في مدينة بورت يونيون، في تورنتو الكندية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T19:14+0000
2022-05-26T19:14+0000
أخبار كندا
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وقالت شرطة تورنتو إنها تلقت بلاغات حوالي الساعة الواحدة ظهرا، مضيفة أنها حددت موقع الرجل الذي وصفته بأنه في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينيات، ويرتدي قبعة بيضاء ومعطفا، بحسب شبكة "سي بي سي" الكندية.وأضافت الشرطة أن الضباط تواجدوا في الموقع واستخدموا الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة المشتبه به، فيما تواجد المسعفين في مكان الواقعة على الفور، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي تهديد واسع للسلامة العامة بعد الثانية ظهرا.حالة التأهب أو "الانتظار والتأمين" في المدارس الكندية هي طريقة للاستجابة إلى الحوادث في المناطق العامة المجاورة، ولكن ليس في حالات التعرض المباشر للحادث والذي قد يؤثر على ممتلكات المدرسة أو يقع بالقرب منها.وفي هذه الحالة يستمر النشاط التعليمي كالمعتاد داخل المدرسة، لكن كإجراء احترازي، تُغلق الأبواب الخارجية ولا يمكن لأي شخص دخول أو الخروج من المدرسة.تأتي حالة الطوارئ تلك بعد أيام قليلة من حادث مشابه في مدرسة أمريكية بولاية تكساس، حينما دخل مراهق يحمل سلاحا ناريا وفتح النار على الأطفال، متسببا في مقتل 18 تلميذا و3 بالغين قبل أن يسقط قتيلا على يد الشرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/ارتفاع-قتلى-إطلاق-النار-بتكساس-الأمريكية-إلى-21-بينهم-18-طفلا-1062677060.html
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أخبار كندا

الشرطة الكندية تشتبك مع مسلح رصد بالقرب من مجمع مدارس

19:14 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaarحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
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أُغلقت مدرستان ووضعت أخريان في حالة تأهب بعد رصد رجل مسلح ببندقية يسير بالقرب من مجمع المدارس في مدينة بورت يونيون، في تورنتو الكندية.
وقالت شرطة تورنتو إنها تلقت بلاغات حوالي الساعة الواحدة ظهرا، مضيفة أنها حددت موقع الرجل الذي وصفته بأنه في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينيات، ويرتدي قبعة بيضاء ومعطفا، بحسب شبكة "سي بي سي" الكندية.
وأضافت الشرطة أن الضباط تواجدوا في الموقع واستخدموا الأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة المشتبه به، فيما تواجد المسعفين في مكان الواقعة على الفور، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي تهديد واسع للسلامة العامة بعد الثانية ظهرا.
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
ارتفاع قتلى إطلاق النار في تكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
أمس, 01:47 GMT
حالة التأهب أو "الانتظار والتأمين" في المدارس الكندية هي طريقة للاستجابة إلى الحوادث في المناطق العامة المجاورة، ولكن ليس في حالات التعرض المباشر للحادث والذي قد يؤثر على ممتلكات المدرسة أو يقع بالقرب منها.
وفي هذه الحالة يستمر النشاط التعليمي كالمعتاد داخل المدرسة، لكن كإجراء احترازي، تُغلق الأبواب الخارجية ولا يمكن لأي شخص دخول أو الخروج من المدرسة.
تأتي حالة الطوارئ تلك بعد أيام قليلة من حادث مشابه في مدرسة أمريكية بولاية تكساس، حينما دخل مراهق يحمل سلاحا ناريا وفتح النار على الأطفال، متسببا في مقتل 18 تلميذا و3 بالغين قبل أن يسقط قتيلا على يد الشرطة.
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