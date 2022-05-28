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رئيس الحكومة المصرية يطمئن المسثمرين ويكشف أهداف البرنامج الجديد مع صندوق النقد
رئيس الحكومة المصرية يطمئن المسثمرين ويكشف أهداف البرنامج الجديد مع صندوق النقد
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن ذهاب مصر إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى يستهدف طمانة المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بها. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T11:42+0000
2022-05-28T11:42+0000
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي، قال مدبولي: "هدف هذا البرنامج الجديد هو إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها".وأردف مدبولي مؤكدا أن الأزمة العالمية كانت أحد الأسباب التي دفعت مصر لتنسيق هذا البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.تصريحات مدبولي جاءت خلال لقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع كبار المستثمرين الإماراتيين، والذي استهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية الموجودة فيها.يشار إلى أن رجال الأعمال الإماراتيين مثلوا قطاعات عديدة منها "الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تقرير-مصر-لا-زالت-بحاجة-إلى-7-مليارات-دولار-من-صندوق-النقد-لسد-فجوة-التمويل-1060663560.html
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أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي

رئيس الحكومة المصرية يطمئن المسثمرين ويكشف أهداف البرنامج الجديد مع صندوق النقد

11:42 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن ذهاب مصر إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى يستهدف طمانة المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بها.
ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي، قال مدبولي: "هدف هذا البرنامج الجديد هو إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها".
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
تقرير: مصر لا زالت بحاجة إلى 7 مليارات دولار من صندوق النقد لسد فجوة التمويل
30 مارس, 15:48 GMT
وأردف مدبولي مؤكدا أن الأزمة العالمية كانت أحد الأسباب التي دفعت مصر لتنسيق هذا البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.
تصريحات مدبولي جاءت خلال لقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع كبار المستثمرين الإماراتيين، والذي استهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية الموجودة فيها.

وقال مدبولي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، أخذت في اعتبارها استهداف "تقليل المخاطر التي كانت تواجه الاستثمار في مصر".

يشار إلى أن رجال الأعمال الإماراتيين مثلوا قطاعات عديدة منها "الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير".
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