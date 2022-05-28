https://arabic.sputniknews.com/20220528/رئيس-الحكومة-المصرية-يطمئن-المسثمرين-ويكشف-أهداف-البرنامج-الجديد-مع-صندوق-النقد--1062804577.html

رئيس الحكومة المصرية يطمئن المسثمرين ويكشف أهداف البرنامج الجديد مع صندوق النقد

رئيس الحكومة المصرية يطمئن المسثمرين ويكشف أهداف البرنامج الجديد مع صندوق النقد

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن ذهاب مصر إلى صندوق النقد الدولي مرة أخرى يستهدف طمانة المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بها. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T11:42+0000

2022-05-28T11:42+0000

2022-05-28T11:42+0000

أخبار مصر الآن

صندوق النقد الدولي

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ووفقا لتصريحات نقلها مصراوي، قال مدبولي: "هدف هذا البرنامج الجديد هو إعطاء حالة من الاستقرار والثقة للاقتصاد، والطمأنينة لكل المستثمرين داخل مصر وخارجها".وأردف مدبولي مؤكدا أن الأزمة العالمية كانت أحد الأسباب التي دفعت مصر لتنسيق هذا البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي.تصريحات مدبولي جاءت خلال لقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مع كبار المستثمرين الإماراتيين، والذي استهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية الموجودة فيها.يشار إلى أن رجال الأعمال الإماراتيين مثلوا قطاعات عديدة منها "الصناعة، والبترول، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير".

https://arabic.sputniknews.com/20220330/تقرير-مصر-لا-زالت-بحاجة-إلى-7-مليارات-دولار-من-صندوق-النقد-لسد-فجوة-التمويل-1060663560.html

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