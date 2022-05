ما هي أكثر الدول مشاركة في قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات حول العالم؟

Who were the main contributors of military personnel to multilateral #PeaceOperations in 2021?



1) Ethiopia🇪🇹

2) Uganda🇺🇬

3) Bangladesh🇧🇩

4) Nepal🇳🇵

5) India🇮🇳

6) Burundi🇧🇮

7) Rwanda🇷🇼

8) Kenya🇰🇪

9) Pakistan🇵🇰

10) Indonesia🇮🇩



Read more ➡️ https://t.co/Bi3kxKreye#PKDay pic.twitter.com/qCm8vA7C1Q